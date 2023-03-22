﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı

Milli Gazete'nin haberine göre, Bulgu Araştırma Şirketi, 11-15 Mart tarihleri arasında, 26 şehirde 1800 kişiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.
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Ankette katılımcılara 'Yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a mı Kemal Kılıçdaroğlu'na mı oy vermeyi tercih edersiniz?' sorusu yöneltildi.
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Katılımcıların yüzde 53,7'si Kemal Kılıçdaroğlu cevabını verirken, yüzde 46,3'ü ise Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih edeceğini söyledi.
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Ankette seçimin ikinci tura kalması durumunda tercihlerin ne olacağı soruldu. 'Yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki aday kaldığında Recep Tayyip Erdoğan'a mı Kemal Kılıçdaroğlu'na mı oy vermeyi tercih edersiniz?' sorusuna yanıtlar şöyle oldu