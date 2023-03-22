﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı

Ankette seçimin ikinci tura kalması durumunda tercihlerin ne olacağı soruldu. 'Yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki aday kaldığında Recep Tayyip Erdoğan'a mı Kemal Kılıçdaroğlu'na mı oy vermeyi tercih edersiniz?' sorusuna yanıtlar şöyle oldu