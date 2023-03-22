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Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı

Bulgu Araştırma Şirketi son seçim anketini yayınladı. İşte seçim ikinci tura kalırsa yaşanacak senaryo.

Galeri Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 11:11
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Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı

Milli Gazete'nin haberine göre, Bulgu Araştırma Şirketi, 11-15 Mart tarihleri arasında, 26 şehirde 1800 kişiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

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Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı

Ankette katılımcılara 'Yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a mı Kemal Kılıçdaroğlu'na mı oy vermeyi tercih edersiniz?' sorusu yöneltildi.

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Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı

Katılımcıların yüzde 53,7'si Kemal Kılıçdaroğlu cevabını verirken, yüzde 46,3'ü ise  Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih edeceğini söyledi.

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Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı

Ankette seçimin ikinci tura kalması durumunda tercihlerin ne olacağı soruldu. 'Yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki aday kaldığında Recep Tayyip Erdoğan'a mı Kemal Kılıçdaroğlu'na mı oy vermeyi tercih edersiniz?' sorusuna yanıtlar şöyle oldu

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Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 42,4

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Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 38,6

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Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı

Kararsızım: Yüzde 9,2

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Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı

Oy kullanmam: 9,8

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