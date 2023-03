Ünlü anketçi şaştı kaldı. '20 yıldır böylesini görmedim'

Seçime 2 aydan az bir süre kalırken anketler gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, Medyascope'ta Ruşen Çakır'ın konuğu oldu.



Son 20 yılda olmayan bir durumla karşı karşıya olduklarını anlatan Selçuki, "Seçimlere hep Tayyip Erdoğan önde başlardı, muhalefet oylarını yükseltmeye çalışırdı. Şimdi muhalefet önce başlıyor, Erdoğan oyunu artırmaya çalışıyor. Son 20 yılda ilk kez bu dinamiği görüyoruz." dedi.



"MEMLEKET PARTİSİ'NDE BİR HAREKETLENME GÖRDÜK"

Selçuki, "Depremden sonra yaptığımız ilk ankette Memleket Partisi'nde bir hareketlenme gördük" dedi. O dönemde Zafer Partisi ve Türkiye İşçi Partisi'nde de aynı yükselişi gördüklerini söyleyen Selçuki, "Neden? Korkunç bir tepki vardı depremde. Sahada olan, o tepkiyi alabilen partilerdi bunlar" dedi.



İNCE'NİN OYU YÜZDE 5.5'U BULDU

Selçuki'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:



3-6 Mart döneminde altılı masa krizi yaşandı. Muharrem İnce muazzam bir alan buldu kendine. İYİ Parti'den oyları aldı. CHP'ye kızan seçmenin oylarını aldı. AK Parti'den aldığı oylar vardı. Öyle olunca oyları yüzde 5.5'e kadar çıktı.



Memleket Partisi'nin oylarına baktığımızda çok büyük kısmının ilk defa oy kullanacak ve genç seçmenden geldiğini görüyoruz. Depremde yükselen öfke, müesses nizamı temsil eden öfke adresini gençler bakımından Memleket Partisi'nde buldu.



İNCE'NİN OYU PARTİSİNDEN FAZLA

Biz anket yapmadık ama güvendiğim şirketlerin anketlerine baktığımızda Muharrem İnce'nin partisinin oldukça üzerinde birinci tur desteği var gibi gözüküyor.

İnce'nin Kılıçdaroğlu'nu geçerek ikinci tura kalmasına ihtimal vermiyorum. Dikkatli kullanılması gereken bir potansiyel var. En değerli olduğu an şu an. Çünkü mega kampanyalar ortaya çıkacak. Seçim ikinci tura kalırsa elinde bir pazarlık gücü kalmıyor.



Muhalefet seçimi kazanamazsa hangi aktörün ne tür pozisyon aldığının bir önemli yok. Silinirler siyaset sahnesinden. Buna Memleket Partisi de dahil.



İYİ PARTİ'NİN OY ORANI

Biz CHP'yi yüzde 27-28 bandından ölçüyoruz. En son Mayıs 2022'de ölmüşmüştük. İYİ Parti 15'ten 10'a düştü bu arada. Bir kısmı Muharrem İnce'ye gitti. AK Parti'den de giden oldu bu arada. Deprem sonrası özellikle. Çok büyük bir tepki var.



HDP-CHP FOTOĞRAFI

Ben HDP'nin aday göstermeyeceğini düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'na destek ne getirir ne götürür. Ben götürüsünün çok olacağı kanaatinde değilim. Bu konu yeni bir konu değil, bir senedir konuşuyoruz zaten. HDP'nin talepleri de karşılanmış durumda. HDP'nin talebi olduğu için değil altılı masanın demokratikleşme vizyonu içinde var. HDP'nin bakanlık istemediğini biliyoruz. Dolayısıyla dünkü görüşmenin sonucuna bakılınca üç ay öncesine göre hiçbir şey farklı değil. Görüntü verilmesi tabii büyük bir farklılık ama kampanya başladı.



CUMHUR İTTİFAKI-HÜDA PAR İLİŞKİSİ

Rasyonel bakınca ben dahil olmaması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten bir getirisini göremiyorum. Kimileri diyor ki sandık güvenliğiyle ilgili meseleler var. Öyle olsa bile masaya dahil etmenize gerek yok ki. Cumhur İttifakı'nın altılı masaya yapmış olduğu tüm eleştiriler kendileri için gerçek olmuş oldu.



HÜDA PAR'ın parti programı var. HÜDA PAR'ın programıyla sadece MHP değil AKP'nin de bir araya gelemiyor olması lazım. MHP zaten Kürt siyasi hareketinin talepleri bakımından HÜDA PAR'la ters tarafa düşüyor. Ama MHP günün sonunda seküler bir partidir. Kaldı ki AK Parti'nin çok önemli bir kısmı farklı bir yorumla da olsa laik bir partidir.



Hizbullah geçmişi var yani. Gaffar Okkanlar, domuz bağları. Bunları nasıl hafızamızdan sileceğiz? Nimet-külfet dengesine koyduğunuzda külfetler çok daha ağır basıyor. AK Parti'nin içinde de tepki geldi. O kadar keskin fay hatları var ki...



YENİDEN REFAH GÜNDEMİ

Yeniden Refah'ın kendi adına en rasyonel hareketi yaptığını düşünüyorum. Bizim anketlerimizde yüzde 1.3-1.5'e çıkıyor. Saadet'ten çok ciddi oy aldılar. Saadet'in oylarını düşürürken, AK Parti'ye muhalif bir tavırla yaptılar. Cumhur İttifakı'na katılsalardı, Saadet'ten gelen Milli Görüş desteğinin bir kısmının geri döneceğini düşünüyorum.



MEHMET ŞİMŞEK OLAYI

Türkiye'de kimin Ekonomi Bakanı olduğunun önemi yok. Bakan olduktan sonra istediklerinizi yapabilecek misiniz? Mesele o. Lütfi Elvan, Naci Ağbal dönemini geçirdik. İşi toparlamaya başlamışlardı. İstifa etmek zorunda kaldılar. Mehmet Şimşek gibi bir isimin AK Parti lehine piyasalara güven verebilmesi için seçimden sonra değil hemen bugün göreve getirilmesi lazım. Bugün göreve getirseniz dahi Mehmet Şimşek'e işini yaptıracak mısınız?



SON 20 YILDA İLK KEZ...

Son 20 yılda olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Seçimlere hep Tayyip Erdoğan önde başlardı, muhalefet oylarını yükseltmeye çalışırdı. Şimdi muhalefet önce başlıyor, Erdoğan oyunu artırmaya çalışıyor. Son 20 yılda ilk kez bu dinamiği görüyoruz.



En derin fay hatlarının aşıldığını düşünmüyorum. Kimsenin bu saatten sonra bu işi bozan olma riskini alacağınız sanmıyorum. Milletvekili listelerini de atlatırlarsa pek bir şey kalmıyor.



“ANKETLERİN ANKETİ” NE DİYOR?

Türkiye Raporu, şubat ayında yayınlanan anketlerin ortalamalarından ittifakların oy oranları ile cumhurbaşkanı adaylarının oy oranlarını hesapladı.



Buna göre, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı kafa kafaya giderken, HDP'nin oy oranı yüzde 10 oldu.



