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Kılıçdaroğlu’ndan ‘Ramazan’ mesajı: Barış getirmesini diliyorum

Ramazan ayının başlangıcı sebebiyle bir mesaj yayınlayan Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, tüm depremzede vatandaşlarımız için" dedi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 02:34
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Kılıçdaroğlu’ndan ‘Ramazan’ mesajı: Barış getirmesini diliyorum

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Ramazan’ mesajı: Barış getirmesini diliyorum
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan ayının başlangıcı nedeniyle mesaj yayınladı.

Ramazan ayının huzur ve barış getirmesini dileyen Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan ayının ülkemize ve tüm insanlığa huzur, bereket ve barış getirmesini; yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörünün artmasını ve yapılan ibadetlerin Allah katında kabul edilmesini diliyorum. Dualarımız, tüm depremzede vatandaşlarımız için"

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