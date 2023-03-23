4 adaylı son anketin sonuçları açıklandı. Seçim ilk turda bitiyor

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken Artıbir Araştırma Şirketi, mart aynı anketini paylaştı.
13-21 Mart tarihleri arasında CATI metoduyla, 1500 katılımcının desteğiyle gerçekleşen ankette yaklaşan seçimlere dair sorular soruldu.
Ankete göre Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın önünde olduğu ve ilk turda seçimi aldığı görülüyor:
İşte o anket sonuçları:
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,3
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,0
Muharrem İnce: Yüzde 3,5
Sinan Oğan: Yüzde 1,2
Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?
AKP: Yüzde 31,1
CHP: Yüzde 27,9
İYİ Parti: Yüzde 12,2
HDP: Yüzde 11,6
MHP: Yüzde 5,7
Memleket Partisi: 3,2
DEVA: Yüzde 2,6
YRP: Yüzde 1,3
Gelecek Partisi: Yüzde 1,2
Saadet Partisi: Yüzde 1,0
TİP: Yüzde 1,0
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