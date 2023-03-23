4 adaylı son anketin sonuçları açıklandı. Seçim ilk turda bitiyor

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken Artıbir Araştırma Şirketi, mart aynı anketini paylaştı.

13-21 Mart tarihleri arasında CATI metoduyla, 1500 katılımcının desteğiyle gerçekleşen ankette yaklaşan seçimlere dair sorular soruldu.

Ankete göre Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın önünde olduğu ve ilk turda seçimi aldığı görülüyor:

İşte o anket sonuçları:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,3

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,0

Muharrem İnce: Yüzde 3,5

Sinan Oğan: Yüzde 1,2

Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?

AKP: Yüzde 31,1

CHP: Yüzde 27,9

İYİ Parti: Yüzde 12,2

HDP: Yüzde 11,6

MHP: Yüzde 5,7

Memleket Partisi: 3,2

DEVA: Yüzde 2,6

YRP: Yüzde 1,3

Gelecek Partisi: Yüzde 1,2

Saadet Partisi: Yüzde 1,0

TİP: Yüzde 1,0