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4 adaylı son anketin sonuçları açıklandı. Seçim ilk turda bitiyor

Seçim yaklaşırken anket sonuçları da merak ediliyor. Artıbir Araştırma'nın mart ayı seçim anketine göre ittifaklar arasındaki fark 8 puanı aşıyor. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın önünde olduğu ve ilk turda seçimi aldığı görülüyor…

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 21:10
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Seçim ilk turda bitiyor. Dört adaylı son anketin sonuçları açıklandı

4 adaylı son anketin sonuçları açıklandı. Seçim ilk turda bitiyor
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14 Mayıs seçimleri yaklaşırken Artıbir Araştırma Şirketi, mart aynı anketini paylaştı.

13-21 Mart tarihleri arasında CATI metoduyla, 1500 katılımcının desteğiyle gerçekleşen ankette yaklaşan seçimlere dair sorular soruldu.

Ankete göre Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın önünde olduğu ve ilk turda seçimi aldığı görülüyor:

İşte o anket sonuçları:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,3

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,0

Muharrem İnce: Yüzde 3,5

Sinan Oğan: Yüzde 1,2

Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?

AKP: Yüzde 31,1

CHP: Yüzde 27,9

İYİ Parti: Yüzde 12,2

HDP: Yüzde 11,6

MHP: Yüzde 5,7

Memleket Partisi: 3,2

DEVA: Yüzde 2,6

YRP: Yüzde 1,3

Gelecek Partisi: Yüzde 1,2

Saadet Partisi: Yüzde 1,0

TİP: Yüzde 1,0

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