Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark dikkat çekti. Son anket AKP'nin eski anketçisinden geldi

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, 8-15 Mart tarihleri arasında 53 ilde 5 bin 750 kişiyle yüz yüze görüşerek gerçekleştirilen anketin sonuçlarını paylaştı.

Ankete katılanlara "Cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 46.5 tercihini Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 42.4 ise Erdoğan'a oy vereceğini ifade etti. Anketten çıkan cevaplar şöyle;

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46.5

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42.4

Kararsız: Yüzde 7.7

Diğer: Yüzde 3.4

PARTİLERİN MECLİS’TEKİ OY DAĞILIMI

"Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplarda ise tablo şöyle oluştu;

AKP: Yüzde 34.2

CHP: Yüzde 26

HDP: Yüzde 9.3

İYİ Parti: Yüzde 13.6

MHP: Yüzde 6.3

DEVA Partisi: Yüzde 2.1

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1.2

Gelecek Partisi: Yüzde 1

Memleket Partisi: Yüzde 1

Zafer Partisi: Yüzde 1