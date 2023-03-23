23 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark dikkat çekti. Son anket AKP'nin eski anketçisinden geldi

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark dikkat çekti. Son anket AKP'nin eski anketçisinden geldi

MAK Danışmanlık 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesindeki son anketi açıkladı. Ankette Kılıçdaroğlu yüzde 46,5 oranında oy alırken Erdoğan’ın oyu ise yüzde 42,4 seviyesinde bulunuyor.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 09:29
Takip Et

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark dikkat çekti

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark dikkat çekti. Son anket AKP'nin eski anketçisinden geldi
+
Aa
-

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, 8-15 Mart tarihleri arasında 53 ilde 5 bin 750 kişiyle yüz yüze görüşerek gerçekleştirilen anketin sonuçlarını paylaştı.

Ankete katılanlara "Cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 46.5 tercihini Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 42.4 ise Erdoğan'a oy vereceğini ifade etti. Anketten çıkan cevaplar şöyle;

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46.5

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42.4

Kararsız: Yüzde 7.7

Diğer: Yüzde 3.4

PARTİLERİN MECLİS’TEKİ OY DAĞILIMI

"Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplarda ise tablo şöyle oluştu;

AKP: Yüzde 34.2

CHP: Yüzde 26

HDP: Yüzde 9.3

İYİ Parti: Yüzde 13.6

MHP: Yüzde 6.3

DEVA Partisi: Yüzde 2.1

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1.2

Gelecek Partisi: Yüzde 1

Memleket Partisi: Yüzde 1

Zafer Partisi: Yüzde 1

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
1
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
2
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
3
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
4
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
5
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
6
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
7
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Mbappe'nin kaptan olmasının ardından Fransa'da kriz çıktı
﻿Mbappe'nin kaptan olmasının ardından Fransa'da kriz çıktı
﻿Mbappe'nin kaptan olmasının ardından Fransa'da kriz çıktı
﻿Rusya: Sivastopol'deki tesislerimize 3 İHA ile saldırı yapıldı
﻿Rusya: Sivastopol'deki tesislerimize 3 İHA ile saldırı yapıldı
﻿Rusya: Sivastopol'deki tesislerimize 3 İHA ile saldırı yapıldı
﻿Şeffaf tasarımlı Nothing Ear 2'nin tanıtımı gerçekleşti
﻿Şeffaf tasarımlı Nothing Ear 2'nin tanıtımı gerçekleşti
﻿Şeffaf tasarımlı Nothing Ear 2'nin tanıtımı gerçekleşti
﻿Nuri Şahin'le ilgili flaş iddia. İşte yeni takımı
﻿Nuri Şahin'le ilgili flaş iddia. İşte yeni takımı
﻿Nuri Şahin'le ilgili flaş iddia. İşte yeni takımı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.