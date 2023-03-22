Twitter'da 498 takipçisi olan cumhurbaşkanı adayı: Türk basını tarafından yok sayılmayı esefle kınıyorum

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imza toplayacak kişiler için başvurular Pazartesi günü tamamlandı.



Başvuranlar arasında kendisini “bağımsız siyasetçi” olarak tanımlayan Yakup Türkal da yer aldı.



Cumhurbaşkanlığı için aday olan Yakup Türkal isimli vatandaş, Türk medyasının ilgisizliğine tepki gösterdi.



Twitter’da 498 takipçisi olan Türkal, bir video paylaşarak, “Resmileşmiş, kesinleşmiş Cumhurbaşkanlığı adaylığımızın Türk basını tarafından yok sayılmasını esefle kınıyorum. En güzel cevabı Yüce Türk Milleti'nin vereceğine de güvenim tamdır.” ifadelerini kullandı.



Türkal, cumhurbaşkanı seçimine katılabilmek için 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.



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