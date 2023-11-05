Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?

CHP’de 13 yıllık Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi.

Koltuğuna yapışan siyasileri eleştiren ancak iş kendisine gelince seçim üstüne seçim kaybetmesine rağmen koltuğundan kalkmayan Kılıçdaroğlu, delege zoruyla koltuğundan kaldırıldı!

Tavsiyemdir, eve giderken çok sevdiği koltuğunu da yanına alsın, arada genel başkancılık oynar!

Kılıçdaroğlu genel başkancılık oynayadursun aslında partide değişen hiçbir şey yok!

Hepiniz bilirsiniz, mahallede adı kötüye çıkan esnaf el değiştiriyormuş gibi yapar ya CHP’deki durumda tam olarak bundan ibaret!

“Hata yapanı gönderdik artık hata yapmayacağız” vaatleriyle getirdikleri isme bakıyorum da ben de hiç de bir “umut ışığı” doğmuyor!

Çünkü CHP’de isimler değişiyor ama zihniyet pek de değişmiyor!

Daha dünkü kurultayda Kılıçdaroğlu çıktı konuşmasına Selahattin Demirtaş’a selam yollayarak başladı!

Eeee Özgür Özel de altta kalır mı o da sözlerinin başında Demirtaş’a selam çaktı!

Zaten bu Özgür Özel değil miydi “Kılıçdaroğlu istifa etsin” diyenlere AK Partili ya da Cumhur İttifaklı TROLLER diyen!

Bu Özgür Özel değil mi seçim sürecinde Kılıçdaroğlu’yla beraber kol kola yürüyen!

Bizzat kendisi!

Aynı Özgür Özel değil miydi FETÖ’yü “inanç grubu ve cemaat” olarak nitelendiren!

Peki aynı Özgür Özel değil miydi sağ kolu olduğu Kılıçdaroğlu’nun partiyi Atatürk düşmanlarıyla doldurmasına ses çıkarmayan?

Türk Silahlı Kuvvetlerine “çocuk katili” diyen Hacer Foggo’yu, sağ kolu olduğu Kılıçdaroğlu danışmanı yaparken Özgür Özel neredeydi?

Atatürk ve İnönü dönemlerine “Tek parti faşizmi” diyen eski Fazilet Partili Mehmet Bekaroğlu’nu Kılıçdaroğlu kendisine yardımcı olarak atarken Özgür Özel neredeydi?

“Atatürk demeyi tercih etmiyorum” diyen Canan Kaftancıoğlu İstanbul’a il başkanı yapılırken Özgür Özel neredeydi?

Kılıçdaroğlu, PKK destekçisi Nuşirevan Elçi’yi kendisine danışman yaparken Özgür Özel neredeydi?

Elçi, Barzani’nin yayın organı Rudaw’a CHP Genel Merkezi’nde Kürtçe röportaj verirken Türk Bayrakları da kaldırılırken Özgür Özel neredeydi?

Kılıçdaroğlu, FETÖ’cü Amberin Zaman’la fotoğraf çektirirken Özgür Özel neredeydi?

Kılıçdaroğlu, CHP’yi 10 Aralıkçılara teslim ederken Özgür Özel neredeydi?

Şimdilerde değişimci rolü oynayan Ali Mahir Başarır “Bizim tabanımız küsse de kızsa da gelir yine CHP'ye oy verir” derken Özgür Özel neredeydi?

Kılıçdaroğlu, yüzde 1 bile katkısı olmayan Babacan’ı, Davutoğlu’nu yanına alarak “Erdoğan’ı devireceğim” hesabı yaparken Özgür Özel neredeydi?

Kılıçdaroğlu, FETÖ’cüleri CHP kontenjanından meclise taşırken Özgür Özel neredeydi?

Kılıçdaroğlu, DEVA’ya, Gelecek’e CHP koltuklarını peşkeş çekerken Özgür Özel neredeydi?

Kılıçdaroğlu sayesinde Saadet 9, Gelecek 10, DP 3 milletvekili çıkarırken Özgür Özel neredeydi?

Kılıçdaroğlu, Atatürk döneminde yurtdışına kaçan Halide Edip için “Halide Edip’e zulmedenlerden hesap soracağız” diyen Babacan’la kol kola gezerken Özgür Özel neredeydi?

CHP’de Atatürk’ten ve Türk milliyetçiliğinden uzaklaştırılırken Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile el ele yürüyordu!

Şimdi bu Özgür Özel mi CHP’de değişim rüzgarı estirecek!

Selefi Kılıçdaroğlu, 2009’da İstanbul yerel seçimlerini kaybederken Özgür Özel de Manisa’da yerel seçimleri MHP’li adaya karşı kaybediyordu!

Hatta Özel, 2009’la yetinmedi 2014’te tekrar aday oldu, onu da kaybetti, MHP’li ve AKP’li adaylardan sonra anca üçüncü olabildi!

Selefi Kılıçdaroğlu, İstanbul yerel seçimlerinde kaybedip ödül olarak CHP genel başkanı seçilmişti, Özgür Özel de Manisa yerel seçimlerinde iki kez kaybetmesinin ödülünü genel başkan seçilerek aldı!

Anlayacağınız Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel’in kariyerleri aynı, icraatları aynı dolayısıyla CHP’de bir değişim beklemek lafügüzaftır!