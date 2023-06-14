Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesi sona erdi. Görüşmeden gülerek çıktılar

İBB Başkanı İmamoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Ahlatlıbel Parkı'nda görüştü.

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesi sona erdi. Görüşmeden gülerek çıktılar

Oda TV'de yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşme sonrası tesislerden ayrılırken basın mensuplarına el sallayan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, gazetecilere herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in uğurladığı Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, farklı araçlarla tesislerden ayrıldı.

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