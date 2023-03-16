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Kılıçdaroğlu KKTC dönüşü konuştu: Çocukların katilleri belli. Kimsenin ahı kalmayacak

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC dönüşü yaptığı açıklamada İsias Hotel'de ölen genç voleybolcuların katillerinin kim olduğunun belli olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu ayrıca "Gereğini birkaç ay sonra yapacağımı söylemek için gittim" dedi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 22:46
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Kılıçdaroğlu KKTC dönüşü konuştu: Çocukların katilleri belli. Kimsenin ahı kalmayacak

Kılıçdaroğlu KKTC dönüşü konuştu: Çocukların katilleri belli. Kimsenin ahı kalmayacak
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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde yıkıma neden olurken; Adıyaman’daki depremde yıkılan Isias Otel'e uygulama eğitimine giden 30 rehber ve spor müsabakaları için KKTC'den gelen kafileden 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, eşiyle birlikte KKTC'ye gittiğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu, KKTC dönüşü eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte kameraların karşısına geçti.

“ÇOCUKLARIN KATİLLERİ BELLİ”

Kılıçdaroğlu şu açıklamaları yaptı:

"Bu insanlara kulaklarını kapadılar. Baş sağlığı dilemeyi bile çok gördüler. Sevgili halkım, bizde babası ölene yetim, annesi ölene öksüz deriz. Peki evlatları kaybeden anne ve babalara ne diyeceğiz? Ben ve Selvi Hanım bu acıyı çok iyi biliyoruz. Unutmamak lazım ki bir milletin dili, dini, ırkı çocuktur. Çocuk olursa aile ruhen ölür. Çocukların katilleri belli. Gereğini birkaç ay sonra yapacağımı söylemek için gittim. Kimsenin ahı kalmayacak.

Tüm aileleri bir araya getirerek vakıf kuracağız. O çocukların isimleri sonsuza kadar yaşayacak.

Bu liyakatsizlik, bu kâr hırsı 50 bin insanın canını aldı. Kıbrıslı aileler bir forma verdiler. Bu formayı yastığımın yanına koyacağım. Melekleri unutmayacağım, Sinan Ateş'i, Emine Şenyaşar'ı unutmayacağım. Sevgili halkım sen de unutma"

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