Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki Kurban Bayramı’nda her emekliye 15 bin lira para vereceğiz

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Balıkesir'de vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, Londra ve ABD'ye kaçırılan paraları Türkiye'ye getireceğini belirterek, "Önümüzdeki Kurban Bayramı’nda her emekliye 15 bin lira para vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından bazı detaylar şöyle:

Kuvâ-yi Milliye Meydanı'ndayız. Türkiye'nin makus talihini bu meydanda yeneceğiz. Tıpkı atalarımızın yendiği gibi. Türkiye'nin karamsar bir ortamda olduğunu, büyük sıkıntılar olduğunu, hayat pahalılığını, gençlerdeki umutsuzluğu biliyorum. Herkesin sıkıntısı var, derdi var. 21 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Ama artık değişimin zamanı geldi. Yeni bir ruha yeni bir anlayışa ihtiyacımız var. Bir değişime ihtiyacımız var. Çok kutuplaştık, çok savrulduk; artık kucaklaşalım, barışmanın zamanı. Artık birlik zamanı. Kavganın zamanı değil. Türkiye’nin içinde bulunduğu bu karamsar atmosferi aşma zamanı.

"BİR ÇOCUĞUMUZ AÇSA 85 MİLYON AÇIZ DEMEKTİR"

Bir anne çocuğumun beslenme çantasına ekmeğe salça sürüp koyuyorum diyor. Bir çocuğumuz açsa 85 milyon açız demektir. Yeni bir anlayışı bu ülkeye getireceğim. Hiç kimseyi ötekileştirmeden. 85 milyonun huzur içinde bir arada yaşadığı bir ülkeyi inşa etmenin yolu sizden geçiyor.

Bu kadar zengin bir coğrafyada çiftçi zarar eder mi? Yurt dışındaki çiftçiyi destekleyeceğine kendi ülkendeki çiftçiyi desteklesen daha iyi olmaz mı? Tamamı olacak. Onlar 5’li çeteler için çalıştı, Bay Kemal vatandaşı için çalışacak. Bizim için yandaş değil vatandaş önemli. Herkesin kazandığı, ürettiği, kimsenin zarar etmediği bir tabloyu inşa edeceğiz. 85 milyon birlikte çalışacağız. Birlikte alın teri dökeceğiz. Bu ülkeye sözüm var. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye’yi inşa edeceğim.

"BÜTÜN KÖY OKULLARINI GERİ AÇACAĞIZ"

Her evde huzurun bereketin olduğu, caddesinde parklarında sokaklarında özgürce gezebildiği bir yurdumuz olsun. Bizim elin oğlundan ne farkımız var.

Söz verdim 100 bin öğretmen atamasını cumhuriyetin 100. yılında yapacağız diye. Bütün köy okullarını açacağız. Köyde öğretmen de olacak öğrenci de olacak. Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğretmenlerle öğrencileri buluşturacağız. 'Çocuğumu okutayım' diyerek köyü terk etmek zorunda kalmayacaklar.

Emekliye bayramlarda bir asgari ücret kadar ikramiye vereceğiz. Önümüzde Kurban Bayramı var. Bankaya gittiğinizde her emeklinin hesabında 15 bin lira olduğunu göreceksiniz.

Türkiye 3 milyon 600 bin sığınmacıya baksın. Eyvallah ama bizim evlatlarımız işsiz. Asgari ücretin yarısıyla çalışıyor. Suriyeliler kendi ülkelerine gidecek. Suriye ile barışacağız. Bay Kemal sözünden dönmeyecek.