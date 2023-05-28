Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu: Bu yönetimden kurtulmak için bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum

Editör: Osmancan Erok

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu oyunu Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda kullandı.

Oyunu Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda kullanan açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçim süreci zor geçti. Her türlü iftira atıldı. Bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum" diyerek şunları söyledi:

"Baskıdan kurtulmak için, otoriter bir yönetimden kurtulmak için bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar, oylarını kullandıktan sonra da sandığa sahip çıksınlar. Bu çok zor bir seçim, her türlü iftira atıldı. Ama ben halkın sağ duyurusuna güveniyorum, mutlaka özgürlük gelecek. Oy kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlara buradan teşekkürlerimi gönderiyorum."