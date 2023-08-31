Kılıçdaroğlu seçimi neden kaybettiğini açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Oral Çalışlar'a konuştu ve seçimi neden kaybettiğini açıkladı. Oy verme ihtimali bulunan ‘tereddütlü kitle’nin seçimin kaderini belirlediğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu seçimi neden kaybettiğini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çıkan sonucun yankıları sürmeye devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Serbestiyet yazarı Oral Çalışlar’a açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, ‘kararsız muhafazakârlar’ ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“‘PARTİ SAĞA KAYIYOR’ HAKSIZ DEĞERLENDİRMELERİ YAPILDI”

Çalışlar, Serbestiyet’teki köşesinde Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı:

“Kurultay’da yönetim açısından bir sorun çıkmaz. CHP’de şu anda il ve ilçe örgütlerinin başındaki arkadaşlarımızın çoğu eski gençlik kollarında çalışanlar. Parti bu şekilde de yenileniyor.” Seçimlerde müttefik sağcı parti üyelerinin CHP listelerinden aday gösterilmesine yönelik eleştirileri şöyle cevapladı: “Diğer partilerle oluşturduğumuz milletvekili aday listelerine yönelik eleştiriler haksızdır. Yüzde 25 oyumuz var, yüzde 50’ye ulaşmak için müttefiklere muhtacız. Bu listeleri bahane ederek partimiz içinde sert ve öfkeli tepkiler örgütlendi. ‘Parti sağa kayıyor’ haksız değerlendirmeleri yapıldı. Bazı ulusalcı seçmenler bu propagandanın da etkisiyle aşırı milliyetçi seçenekleri tercih etti. Bu partilerle yapılan ittifakın belgeleri olan ortak Protokol ve Anayasa değişiklik taslağı okunduğunda gelişmiş bir demokrasi programı hazırlandığı görülebilir.”

“KARARSIZ MUHAFAZAKÂRLAR, ESKİ GÜNLERE DÖNEBİLİRİZ KORKUSU’ İLE OYLARINI DÖNÜP TEKRAR ERDOĞAN’A VERDİLER”

“İktidardan kopuş eğiliminde olan muhafazakâr kitle, sonucu tayin etti. Bu aday listelerine gösterilen aşırı tepkilerden, söz konusu kitle olumsuz yönde etkilendi. Kararsız muhafazakârlar, ‘Ulusalcılar iktidara gelirse yeniden eski günlere dönebiliriz korkusu’ ile oylarını dönüp tekrar Erdoğan’a verdiler.”

Öne Çıkanlar
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Son Haberler
Adana Demirspor Genç maçının kanalı belli oldu. Kluivert ilk 11'i belirledi Spor
Adana Demirspor Genç maçının kanalı belli oldu. Kluivert ilk 11'i belirledi
Fenerbahçe Twente karşısında. İsmail Kartal'tan flaş karar Spor
Fenerbahçe Twente karşısında. İsmail Kartal'tan flaş karar
Beşiktaş'ın Dinamo Kiev maçı 11'i belli oldu. Şenol Güneş'ten Onana ve Rebic kararı Spor
Beşiktaş'ın Dinamo Kiev maçı 11'i belli oldu. Şenol Güneş'ten Onana ve Rebic kararı
Alaca'da seyir halindeki kamyonun lastikleri yandı Güncel
Alaca'da seyir halindeki kamyonun lastikleri yandı
Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimi şifresiz kanalda Spor
Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimi şifresiz kanalda
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan son 3 takım belli oldu Spor
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan son 3 takım belli oldu