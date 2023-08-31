Kılıçdaroğlu seçimi neden kaybettiğini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çıkan sonucun yankıları sürmeye devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Serbestiyet yazarı Oral Çalışlar’a açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, ‘kararsız muhafazakârlar’ ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“‘PARTİ SAĞA KAYIYOR’ HAKSIZ DEĞERLENDİRMELERİ YAPILDI”

Çalışlar, Serbestiyet’teki köşesinde Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı:

“Kurultay’da yönetim açısından bir sorun çıkmaz. CHP’de şu anda il ve ilçe örgütlerinin başındaki arkadaşlarımızın çoğu eski gençlik kollarında çalışanlar. Parti bu şekilde de yenileniyor.” Seçimlerde müttefik sağcı parti üyelerinin CHP listelerinden aday gösterilmesine yönelik eleştirileri şöyle cevapladı: “Diğer partilerle oluşturduğumuz milletvekili aday listelerine yönelik eleştiriler haksızdır. Yüzde 25 oyumuz var, yüzde 50’ye ulaşmak için müttefiklere muhtacız. Bu listeleri bahane ederek partimiz içinde sert ve öfkeli tepkiler örgütlendi. ‘Parti sağa kayıyor’ haksız değerlendirmeleri yapıldı. Bazı ulusalcı seçmenler bu propagandanın da etkisiyle aşırı milliyetçi seçenekleri tercih etti. Bu partilerle yapılan ittifakın belgeleri olan ortak Protokol ve Anayasa değişiklik taslağı okunduğunda gelişmiş bir demokrasi programı hazırlandığı görülebilir.”

“KARARSIZ MUHAFAZAKÂRLAR, ESKİ GÜNLERE DÖNEBİLİRİZ KORKUSU’ İLE OYLARINI DÖNÜP TEKRAR ERDOĞAN’A VERDİLER”

“İktidardan kopuş eğiliminde olan muhafazakâr kitle, sonucu tayin etti. Bu aday listelerine gösterilen aşırı tepkilerden, söz konusu kitle olumsuz yönde etkilendi. Kararsız muhafazakârlar, ‘Ulusalcılar iktidara gelirse yeniden eski günlere dönebiliriz korkusu’ ile oylarını dönüp tekrar Erdoğan’a verdiler.”