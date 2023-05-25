Kılıçdaroğlu sığınmacı görüntülerini paylaşıp böyle dedi. Vatanını seven sandığa gelsin!

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sığınmacı sorununa dikkat çektiği videoyu paylaşıp; “Vatanını seven sandığa gelsin!” dedi…

Kılıçdaroğlu sığınmacı görüntülerini paylaşıp böyle dedi. Vatanını seven sandığa gelsin!

28 Mayıs seçimlerine 3 gün kala Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

Videoda sığınmacı sorununa dikkat çeken Kılıçdaroğlu, halka çağrıda bulundu.

"YAĞMALAR BAŞLAYACAK"

"Farkında mısınız bunlar kalırsa 10 milyondan fazla sığınmacı daha Türkiye'ye gelecek. Farkında mısınız bunlar kalırsa dolar 30 TL'ye çıkacak" diyen Kılıçdaroğlu, "1 kuru ekmek 10 liraya çıktığında sefalet derinleşecek. Bu kaçaklar potansiyel suç makinesine dönecek, yağmalar başlayacak" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİRLER SIĞINMACILARIN KONTROLÜNE GEÇECEK"

Kılıçdaroğlu ayrıca "Farkında mısınız bunlar kalırsa şehirlerin sığınmacıların kontrolüne geçecek. Farkında mısınız bunlar kalırsa kadın cinayetleri artarak devam edecek, genç kızlar sokaklarda kendi başlarına gezemeyecekler. Biz bu vatanı sokakta bulmadık, milletim ayağa kalksın, vatanını seven sandığa gelsin" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

kemal.jpg

İlgili Haberler
Ümit Özdağ’dan flaş sözler: AKP’nin teklifi sığınmacıları göndereceğini içermiyordu. Kılıçdaroğlu göndereceğini söyledi
Volkan Konak'tan sığınmacı tepkisi. 'Kuzey'in Oğlu' isyan etti
Sığınmacılar akın ederken vatandaş İstanbul'dan kaçmaya başladı. İBB araştırdı pahalılık ve deprem kaçışı hızlandırdı
Sığınmacı istilası terörün kendisidir. ‘Göç artık masum değil’
ABD basınına konuştular: Suriyeli sığınmacılar Kılıçdaroğlu kazansın istemiyor
Öne Çıkanlar
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Yasak Elma'nın finalinde Kadir Doğulu göndermesi Magazin
Yasak Elma'nın finalinde Kadir Doğulu göndermesi
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır yaralı Güncel
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır yaralı
Aselsan’dan 9,5 milyon dolarlık satış sözleşmesi Ekonomi
Aselsan’dan 9,5 milyon dolarlık satış sözleşmesi
Rusya İsveçli 5 diplomatı istenmeyen kişi ilan etti Dünya
Rusya İsveçli 5 diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu Spor
Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Trabzon'u sağanak vurdu! Vatandaşlar korunmak için yer aradı Güncel
Trabzon'u sağanak vurdu! Vatandaşlar korunmak için yer aradı
Soylu'nun ziyaretinde Gazi Mahallesi'nde olaylar çıktı. Çok sayıda gözaltı var Siyaset
Soylu'nun ziyaretinde Gazi Mahallesi'nde olaylar çıktı. Çok sayıda gözaltı var