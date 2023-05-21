Sığınmacılar akın ederken vatandaş İstanbul'dan kaçmaya başladı. İBB araştırdı pahalılık ve deprem kaçışı hızlandırdı

İBB Bölgesel İstihdam Ofisi, İstanbul'daki pahalılık ve deprem korkusunun göçü tetiklediğini ortaya koydu.

Sığınmacılar akın ederken vatandaş İstanbul'dan kaçmaya başladı. İBB araştırdı pahalılık ve deprem kaçışı hızlandırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bölgesel İstihdam Ofisi, kentte bulunan 317 firmada asgari ücretteki artışın istihdama etkisini araştırdı.

Araştırma sonucunda “Tüm sektörlerde hemen her firma, aradığı vasıflara sahip nitelikli işgücü bulmakta zorlanıyor. Firmalar üretim, satış ve idari süreçlerinde meslekli, nitelikli, uzman ve deneyimli-kıdemli personel bulmakta sıkıntı çekiyor” denildi.

Araştırmaya göre bazı firmalarda mavi yakalılar ile beyaz yakalılar arasında ücret hiyerarşisi daralınca; beyaz yakalılarda motivasyon, verim ve performans düşüklüğü ile işten ayrılmalar yaşandığını ortaya koydu.

Tüm sektörlerde firmalar üretim, satış ve idari süreçlerinde meslekli, nitelikli, uzman ve deneyimli-kıdemli personel bulmakta sıkıntı çekti.

Artan yaşam maliyetleri, fahiş kiralar ve deprem korkusu, işgücünün İstanbul'dan göçünü tetikledi. İstanbul'da eleman temini her geçen gün zorlaştı.

Araştırmada öne çıkan diğer maddeler de şöyle sıralandı:

-Firmaların temmuz ayında belirlenecek asgari ücret beklentisi 11 bin TL civarında.

-Asgari ücret artışının bazı sektörlerde konaklama-yiyecek, tekstil ve imalat sektöründe ve özellikle küçük ve orta boy işletmelerde kayıt dışı çalışmayı arttırdığı görüşü yaygın.

İŞ ARAYANLAR ASGARİ ÜCRETİ YETERSİZ GELİYOR

-Yüksek enflasyon ve neden olduğu gelir erozyonu; çalışanların motivasyonunu ve performansını, işletmelerin verimliliğini olumsuz etkilemektedir. Yapılan asgari ücret artışları, firmaların büyük çoğunluğunun (yüzde 77,9) işe alım kararını etkilemedi.

-Asgari ücret artışları genelde firmaların eleman bulmalarını da kolaylaştırmadı. Bunun nedeni artan enflasyonun yapılan artışı erozyona uğratmasıdır.

-Firmalar, iş arayanların artan asgari ücreti yetersiz gördüklerini ve daha yüksek ücret talebinde bulunduklarını ifade ediyorlar.

-Görüşülen firmaların yüzde 35'i, asgari ücret artış oranını, diğer çalışanlarının ücret artışlarına yansıtamadı.

-Geçen sene firmaların üçte iki çoğunluğu artan girdi maliyetlerini fiyatlarına yansıtmakta zorluk yaşadıklarını belirtirken, bu sene bu oran üçte bire düştü.

-Geçen seneye göre firmalar ürün fiyatlarını artırmakta daha az sıkıntı yaşıyor. Yüksek enflasyonlu hayata firmalar alışıyor. Yüksek enflasyonda katılaşma eğilimi söz konusu.

EV SAHİPLERİ KİRACILARLA SORUN YAŞIYOR

-Sektörler itibarıyla nitelikli işgücü açığı.

-Firmalar diğer illerle karşılaştırıldığında İstanbul'da eleman bulmakta daha fazla zorluk yaşıyor. Neden olarak yaşam maliyetinin daha yüksek olması ve daha çok firma ve iş imkânı nedeniyle seçeneklerin daha fazla olması.

-Özellikle yüksek kira artışları nedeniyle kirada oturan çalışanların çoğu ev sahipleri ile sorun yaşıyor.

-Artan yaşam maliyetleri, fahiş kiralar, deprem korkusu; işgücünün İstanbul'dan göçünü tetikliyor.

-Türkiye genelinde faaliyet gösteren büyük firmaların çalışanlarının, İstanbul dışındaki şubelere tayin- transfer yönünde taleplerinde yoğunluk olduğu ifade ediliyor.

İSTANBUL'A KOMŞU İLLERE TAŞINILIYOR

-Öte yandan, çalışmak için İstanbul'a göç etmek isteyen ve iş başvurusu yapan adaylar firmalardan konaklama imkânı talep ediyor.

-Piyasanın bir diğer çözümü ise özellikle imalat ve lojistik sektöründe firmaların, İstanbul'a komşu illere faaliyetlerini taşımaları.

-Firmaların üçte ikisi ilerleyen dönemdeki 6 ayda istihdamını arttırmayı planlıyor ancak aradığı nitelikte işgücünü bulmakta sıkıntı yaşıyor. Tüm sektörlerde hemen her firma, aradığı vasıflara sahip nitelikli işgücü bulmakta zorlanıyor. Firmalar üretim, satış ve idari süreçlerinde meslekli, nitelikli, uzman ve deneyimli- kıdemli personel bulmakta sıkıntı çekiyor.

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