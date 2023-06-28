Kılıçdaroğlu talimatı verdi. CHP Merdan Yanardağ için harekete geçiyor

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ için heyet oluşturduğunu bildirdi.

“CHP YANARDAĞ İÇİN HEYET OLUŞTURDU”

TELE1 canlı yayınına katılan Sarıgül, "CHP Yanardağ için heyet oluşturdu Kılıçdaroğlu arkadaşları görevlendirdi. Ben de o heyet içindeyim" ifadelerini kullandı.

Sarıgül, Merdan Yanardağ'ı ziyaret edeceklerini söyledi.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

"MERDAN YANARDAĞ DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR"

Yanardağ'ın tutuklanması tepki çekerken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:

"Ahlaki hükmünü yitiren Saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor. Gazeteci Merdan Yanardağ’ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır."

NE OLMUŞTU?

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında; “4 Soru 4 Yanıt” programında silahlı terör örgütü PKK sözde elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle “suçu ve suçluyu övme” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Önceki gün gözaltına alınan Yanardağ, dün “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı.