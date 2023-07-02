Mustafa Sarıgül'den Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna dair açıklama

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, gazeteci Merdan Yanardağ‘ın tutuklanmasına ilişkin "Merdan Yanardağ üzerinden kamuoyuna gözdağı verilmeye çalışılıyor" dedi.

Mustafa Sarıgül'den Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna dair açıklama

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında terör örgütü PKK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan hakkındaki ifadeleri nedeniyle “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Yanardağ’ın tutuklanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yanardağ’ın yaptığının gazetecilik olduğunu söyleyen Sarıgül, "Programda bir AKP Milletvekili’nin sözlerini sadece yorumlamıştır. 20-25 dakikalık konuşmanın 2-3 dakikalık kısmını keserek montaj yaparak servis ederseniz bu ne vicdana ne de ahlakı değerlere uyar.

Merdan Yanardağ, ulusal birlik anlayışıyla inançlara saygı anlayışıyla bayrağından toprağından ayrılmayan bir gazeteci arkadaşımızdır. Yanardağ Malazgirt’ten Kocatepe’ye tem bağımsız Türkiye diyen son derece değerli bir gazeteci arkadaşımızdır" dedi.

kpk-y-sarigul.jpg

"GÖZDAĞI VERİLİYOR"

Sarıgül, Yanardağ’ın tutuklanmasının bir gözdağı olduğunu söyleyerek, “Konu Merdan Yanardağ değil. Merdan Yanardağ üzerinden kamuoyuna gözdağı verilmeye çalışılıyor. Toplum ve muhalif kesimler sindirilmeye ve susturulmaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

“Yanardağ kamuoyunu aydınlatma görevini yerine getirmeye çalışmıştır. Basın ve ifade özgürlüğü kapsamında önemli beyanlarda bulunmuştur.

Merdan Yanardağ’ın oradaki düşüncelerine katılırsınız katılmazsınız ama bir gazeteci düşüncelerini açıkladı diye böylesine bir gazeteciyi gözaltına alamazsınız.” diyen Sarıgül çözüm sürecini hatırlatarak, ”İktidara yakın medyanın ve AKP’li siyasilerin konuşmalarına bakarsak hepsini içeri almak gerekir.

O nedenle sayın Merdan Yanardağ ile ilgili böyle bir suç olsaydı geriye dönüp bakalım çözüm sürecinde neler konuşuldu. Neler yapıldı… İktidara gelirken özgürlüklerden basın özgürlüğünden bahsedenlerin bu hale gelmesi son derece düşündürücüdür.

Bu karar Türkiye’de hukukun üstünlüğünü düşündürücü hale getirmiştir.” dedi.

İlgili Haberler
Merdan Yanardağ için kurulan CHP heyeti ilk adımını attı
Tutuklanan Merdan Yanardağ’dan ilk mesaj: Haksızlıklara hiçbir zaman boyun eğmeyeceğim
Kılıçdaroğlu talimatı verdi. CHP Merdan Yanardağ için harekete geçiyor
Merdan Yanardağ'ın ifade tutanakları paylaşıldı. Savcılığın açıklaması yalanlandı
Öne Çıkanlar
AKP Türkiye’sinde sağlıkçının boynu bükük kaldı
AKP Türkiye’sinde sağlıkçının boynu bükük kaldı
Fatih Portakal'dan yeni sezon açıklaması. Dün Sözcü Tv'den ayrılmıştı
Fatih Portakal'dan yeni sezon açıklaması. Dün Sözcü Tv'den ayrılmıştı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Son Haberler
Üniversite bitirdi günde 300 liraya tarla çapalıyor Yaşam
Üniversite bitirdi günde 300 liraya tarla çapalıyor
Karabük'te zincirleme trafik kazası Yaşam
Karabük'te zincirleme trafik kazası
Ters yöne giren otomobil kazaya neden oldu Yaşam
Ters yöne giren otomobil kazaya neden oldu
Nurgül Yeşilçay yaşadığı sivrisinek mağduriyetini paylaştı Magazin
Nurgül Yeşilçay yaşadığı sivrisinek mağduriyetini paylaştı
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Yaşam
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Fransa'da öldürülen gence dair ses kayıtları ortaya çıktı Dünya
Fransa'da öldürülen gence dair ses kayıtları ortaya çıktı