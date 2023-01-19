﻿Kılıçdaroğlu ve Akşener; 2 Nisan'a yasa teklifi verin

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim tarihi ve stratejisine ilişkin dedi ki;

- "Belki zorunluluklar nedeniyle seçim biraz öne alınabilir. Biraz öne alınması bunun erken seçim olacağı anlamına gelmez."

Kurtulmuş, İstanbul İmam Hatip Lisesi mezunu…

Bakara suresinin 9. Ayetini hepimiz gibi iyi bilir;

- Allah'ı ve iman edenleri aldattıklarını sanırlar. Hakikatte sadece kendilerini aldatmaktalardır. Farkında da değillerdir.

Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu, koskoca Profesör Doktor.

Kuran okumuş, işletme okumuş ama anlaşılan anayasa ve yasaları okumamış.

Anlaşılan o ki;

- Yüksek Seçim Kurulu üyelerini aldatacaklarını sanıyorlar ama sadece kendilerini aldatıyorlar. Farkında da değiller…

"Birazcık öne alınması, erken seçim olmaz" formülü icat eden AKP'liler Erdoğan'ın 3. Kez adaylığına formül arıyorlar ama buna;

- Hukukçular, Yüksek Seçim kurulu üyeleri hatta Kargalar bile güler…

Erdoğan'a anayasa ve yasaların gerçeklerini söyleyecek tek bir Allah'ın kulu yok mu?

Değerli okurlarım,

MHP Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli'nin meclis grup toplantısında yaptığı çağrıları madde madde yanıtlayayım;

1. "TBMM'de ortak aklın, ortak demokratik iradenin tecessüm etmesi, mevsim şartlarıyla birlikte hayatın olağan akışına uygun bir tarihin mutabakatla tespiti iyi niyetli beklentimizdir. Eğer Gazi Meclis'ten böyle bir karar çıkarsa, bu durum bir erken seçim değil, yalnızca seçim tarihinin güncellenmesi şeklinde okunmalı ve yorumlanmalıdır. Nitekim doğrusu, akla ve hukuka yatkın olanı budur."

Yanıtım : Muhalefetin "Kasım 2022'de Erken Seçim için mecliste karar alalım Erdoğan 3. Kez aday olsun" çağrısına ilk sen karşı çıktın.

Anayasa ve yasalarda, "Mevsim şartlarına göre, Seçim tarihinin güncellenmesi" diye bir hüküm yoktur Bahçeli.

2. "TBMM'de seçim kararının alınabilmesi için ihtiyaç duyulan beşte üç çoğunluk bulunamazsa, (360 - OU) yani muhalefet partileri bu yönde bir adım atmaktan imtina ederse, Cumhurbaşkanımız Anayasanın 116'ncı maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca seçimlerin yenilenmesine karar verebilecektir."

Yanıtım: Eğer seni dinler ve Anayasa 116/2'ye göre "seçimlerin yenilenmesine" karar verirse Erdoğan'ı yaktın demektir Bahçeli…

Anayasa 116/2 şöyle;

"Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır."

116/2'ye göre Erdoğan kesinlikle 3. Kez aday olamaz.

Anayasa 116/3 şöyle;

"Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir."

Anayasa 116/3'e göre Erdoğan 3. Kez aday olur.

3. "Muhalefet partileri şayet Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinden umut kesmemişlerse, TBMM'de makul bir tarihin uzlaşmayla belirlenmesinin önünde hiçbir engel kalmayacaktır."

Yanıtım: 6 lider, "Seçimleri 6 Nisan'dan önce yapalım" diye AKP ve MHP'ye mutabakat çağrısı yaptılar.

2 Nisan 2023 Pazar günü seçimlerin yenilenmesi yasasını AKP ve MHP Meclis'e getirirse CHP ve İYİ parti destek verecek.

Bu durumda Erdoğan'a gün doğar ve 3. Kez aday olur…

Erdoğan bak seni yine uyarıyorum; Yasanın 60 gün şartı dikkate alınırsa seçimlerin yenilenmesi kararının Meclis'te en geç 2 Şubat'tan önce kabulü gerekir.

Son şansındır, bu fırsatı sakın kaçırma.

Erdoğan'ın 3. Kez aday olması için 6'lı masa 6 Nisan öncesi seçimlerin yenilenmesi için çağrı yaptı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün şöyle dedi:

- "Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de 'yeter söz milletin' diyerek sandıktan zaferle çıkmıştır, şimdi de 'yeter, söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz, milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün 'yeter' diyecektir."

Erdoğan şimdi hukukçularının ve Bahçeli'nin tuzağına düştün.

- Birincisi; Meclis'te 360'ı bulamayacaksın.

- İkincisi; 18 Haziran'da 3. Kez aday olamayacaksın

Sana öneriyorum Erdoğan;

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener ile hemen görüş ve 2 Nisan 2023'te seçimlerin yenilenmesi kararını Meclis'te AKP ve MHP ile birlikte alın.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'e çağrım şudur;

2 Nisan'da erken seçim için yasa teklifinizi Meclis'e verin.

Erdoğan'ın "mağduriyet" silahını elinden alın…