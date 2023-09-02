Kılıçdaroğlu’na ‘kanı bozuk’ diyen AKP’li Kılıçdaroğlu’na danışman mı oldu? Said Nursi’yi öve öve bitiremimişti

CHP’den gelen skandal bir atama iddiası büyük tepki çekti. Said Nursi’yi öven ve Kılıçdaroğlu’na ‘Kanı bozuk’ diyen AKP’linin Kılıçdaroğlu’na danışman olduğu iddia edildi. CHP’den konuyla ilgili açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu’na ‘kanı bozuk’ diyen AKP’li Kılıçdaroğlu’na danışman mı oldu? Said Nursi’yi öve öve bitiremimişti

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na danışman olarak atandığı iddia edilen bir isim daha tartışma konusu oldu. "Genel Başkan Danışmanı" olarak atandığı belirtilen Perinaz Mahpeyker Yaman'ın, geçmişte başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'lilere ağır hakaretlerde bulunduğu ortaya çıktı.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun ıslak imzası ile "Kadın ve Aile Politikaları konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı" olarak atanan Perinaz Mahpeyker Yaman sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

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CHP'yi darbeci olmakla suçlayan Kılıçdaroğlu'ni 'ti'ye alan Mapeyker Yaman'ın seçimlere 2 gün kala atandığı danışmanlık görevinde halen görevine devam edip etmediği bilinmiyor.

Batmanlı bir aşiretin üyesi olan iş kadını Yaman, medreselyer için 'kıymetli irfan yuvası' diyor, çocukların buralarda 'ilim-irfan' öğrenmesini savunuyor.

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CHP Genel Başkanı'na Kadın ve Aile Politikaları konusunda danışmanlık verecek olan Perinaz Mahpeyker Yaman, bir paylaşımında İsmailağa Cemaatinin liderlerinden Mahmud Eren’in, ‘Bizim için medrese köle olarak girilen zindandan sultan olarak çıkılan yerdir’ sözü için şu yorumu yapıyor:

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SAİD NURSİ’Yİ ÖVEN PAYLAŞIMLŞARI DA VAR

Yeni Danışman sosyal medyadaki paylaşımlarında kimi zaman Said Nursi’yi, kimi zaman Mahmut Ustaosmanoğlu’nu güzellikle anmaktan geri durmamış.

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MEHMET ŞİMŞEK’İN YENİDEN BAKAN OLMASI İÇİN KULİS YAPMIŞ

Muhafazakar bir dünyanın temsilcisi olan Perinaz Mahpeyker Yaman, daha 2021 yılında ekonominin başına Mehmet Şimşek’in geçmesi için kulis yaparken karşımıza çıkıyor.

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CHP'de Kadın ve Aile Politikaları konusunda danışmanlık yapması için Kemal Kılıçdaroğlu tarafından atanan. Yaman, çocukları ile birlikte kıldığı namaz fotoğraflarını da sık sık sosyal medyada paylaşıyor.

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PKK’LI TERÖRİSTLERE ÇAĞRI YAPTI

Muhafazakar kimliği ile öne çıkan Perinaz Mahpeyker Yaman zaman zaman da anadilde eğitimi savunurken karşımıza çıkıyor.

‘PKK’ya açık mektup’ başlıklı bir yazı yazıyor.

Yazıda şu ifadeler yer aldı:

"6 milyon oy aldınız, 80 milletvekili kazandınız, Meclis’tesiniz, belediyedesiniz…

‘Sizin dünün devletinden ne farkınız var?’

Onlar da (devlet) dün insanların enselerine kurşun sıkıyorlardı, şimdi siz insanları enselerinden vuruyorsunuz. Onlar (devlet) ev yakıyordu, şimdi siz yoksulların araçlarını iş yerlerini ekmek teknelerini yakıyorsunuz. Onlar (devlet) dün ‘herkes Türk’tür’ diyorlardı, bugün siz ‘herkes PKK’lıdır’ diyorsunuz.”

CHP’DEN AÇIKLAMA GELDİ

CHP’den büyük tepki çeken atama ile ilgili açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem TELE1’de yanıt verdi.

Erdem, "Böyle bir isim ataması söz konusu değil. Bu nasıl gündem oldu bilmiyorum. Genel Merkezimizde Perinaz Mahpeyker diye bir genelgemiz yok. 4 Haziran’dan sonra danışman kadrosu sıfırdan kuruldu. Bu isimli bir danışman yok" ifadelerini kullandı.

Perinaz Mahpeyker'in genel başkan danışmanı olduğu iddia hakkında bir açıklama da CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'dan geldi.

Nazlıaka, sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı paylaşımda, "Az önce Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşarak teyit ettim: Genel Başkanımızın Kadın ve Aile Politikaları danışmanı yoktur" dedi.

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