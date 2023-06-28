Kılıçdaroğlu’na kumpas kuranlar Yanardağ’a hayda hayda kurar…

Seçim öncesi 14 Nisan 2023’te “21 yılın hukuken ve siyaseten tek sorumlusu Erdoğan’dır Erdoğan. Ya baskıcı Erdoğan zulmü. Ya Kılıçdaroğlu özgürlüğü…” başlıkları ile özetle şunları yazdım

Şu soruyu sormak farz oldu?

Siz kimden yanasınız yahu?

Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu ve demokrasi.

Diğer tarafta Recep Tayyip Erdoğan ve Monokrasi.

Kılıçdaroğlu ucube çok adam rejimine yıkmak için kararlı bir lider,

Erdoğan tek adam rejimine daha da pekiştirip diktatörlüğe dönüştürmek isteyen bir kin ve hırs abidesi.

Başbakan oldu doymadı Erdoğan.

2 kez cumhurbaşkanı seçildi doymadı Erdoğan.

YSK’nın 11 üyesi tarafından anayasa çiğnenerek üçüncü kez aday olan yapılan ancak adaylığı hukuken anayasal olmayan Erdoğan.

Yargıyı AKP’leştiren, hukuku ayaklar altına alan Erdoğan.

Yahu Allah aşkına bir düşünün.

21 yılın muhasebesini yapın.

FETÖ’cüleri Türkiye’nin başına nasıl bela eden Erdoğan değil mi?

Çözüm diyerek İmralı canisi ile Oslo mutabakatı çerçevesinde pazarlığa oturan Erdoğan değil mi?

Devlet sırlarının bulunduğu Kozmik Oda’nın FETÖ’cülere açılması için dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’a talimat veren Erdoğan değil mi?

Rus savaş uçağının düşürülmesi talimatını veren Erdoğan değil mi?

Rusya’dan S-400 alarak Türkiye’ye Amerika’nın silah ambargosu uygulamasına neden olan Erdoğan değil mi?

Ruslara nükleer santral kurdurarak borç ödeyen Erdoğan değil mi?

Teröre destek veren ülkelerden Finlandiya’nın NATO’ya tam üye olmasına onay veren Erdoğan değil mi?

İstanbul Sözleşmesini kaldırarak kadınları yüzüstü bırakan Erdoğan değil mi?

AKP’li kadınların, “Kırmızı Çizgimiz” dediği 6284 sayılı kadını koruma kanununu kaldırmak amacında olan Yeniden Refah Partisini Cumhur İttifakına dahil etmek için protokol imzalayan ve kendi bakanı Derya Yanık ile AKP Meclis Grup Başkanı Özlem Zengin’in dahi isyanına neden olan Erdoğan değil mi?

Türk Silahlı Kuvvetlerine Ergenekon, Balyoz kumpasları davalarını Amerika ve FETÖ ile birlik olarak açtıran ve “Bu davaların savcısı benim” diyen Erdoğan değil mi?

21 yıllık dikta rejimi ile Türk insanını korku tüneline sokan Erdoğan değil mi?

Haklıyım değil mi?

21 yılın hukuken ve siyaseten tek sorumlusu Erdoğan’dır Erdoğan…

Önümüzde iki yol var anlamıyor musunuz?

Ya demokrasi,

Ya diktatörlük…

Ya istibdat,

Ya özgürlük…

Ya Erdoğan baskıcı zulmü,

Ya Kılıçdaroğlu özgürlüğü…

29 Mayıs 2023’te yani Erdoğan’ın 3. Kez anayasaya aykırı olarak tekrar seçilmesi sonrası “Hak, hukuk, adalet ve kapkara siyaset…” başlığı ile özetle şunları yazdım.

Cumhur ittifakı;

Yalan, iftira, çamur siyaseti ile karalama kampanyası için çalıştı.

Sanki 21 yıldır PKK ile FETÖ ile masaya oturan onlar değilmiş gibi Kılıçdaroğlu’na saldırdılar.

Hazırladıkları kumpas videolar, afiş ve broşürler ile milletimizi ajite ettiler,

Anayasayı ve başta dezenformasyon yasası olmak üzere Türk Ceza yasası ile tüm yasaları çiğneyerek kampanya yaptılar,

Medyanın yüzde 95’ine TRT’yi de katarak yalan ve iftiraları gerçek gibi millete yutturdular…

Değerli okurlarım,

TELE1 televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı gazeteci, televizyon yayıncısı, programların moderatörü değerli kardeşim Merdan Yanardağ’a yönelik uygulama sadece ona değil tüm özgür gazetecilere yapıldı.

Cumhuriyet Savcısı bir yazı gönderip kendisini davet eder ifadesini alabilirdi.

Hayır TELE1 Televizyonuna polis baskını yaptırıp gözaltına aldırdı.

Kınama mesajları ile TELE1 yayınına bağlanan siyasetçiler, gazeteciler, hukukçular, uzmanlar diyorlar ki;

“Hukuka aykırı…”

Bu ülkenin Ana Muhalefet lideri, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na kumpas video, sahte afiş, yalan ve dolan ile saldıranlar;

Merdan Yanardağ’a da hayda hayda kumpas videoları kumpas iddiları yaparlar…

Ne yazmıştım?

Ya demokrasi,

Ya diktatörlük…

Ya istibdat,

Ya özgürlük…

Ya Erdoğan baskıcı zulmü,

Ya Kılıçdaroğlu özgürlüğü…

Ve Erdoğan seçildi…

İlk uygulama Merdan Yanardağ ve TELE1 TV’ye yapıldı.

Yarın özgür gazetecilerin başına neler gelecek düşünmek dahi istemiyorum…

Aktif değil pasif siyaset yapan tüm muhalefetini de şiddetle eleştiriyorum