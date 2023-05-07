Reuters’ten dikkat çeken Kılıçdaroğlu analizi: Erdoğan’ın gölgesinden sıyrıldı

Reuters, seçimlere 1 hafta kala dikkat çeken bir Kılıçdaroğlu analizi yayınladı. İngiliz haber ajansı, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın gölgesinden sıyrıldığını yazdı.

Reuters’ten dikkat çeken Kılıçdaroğlu analizi: Erdoğan’ın gölgesinden sıyrıldı

Türkiye’de seçimlere 1 hafta kala dünya basını da gündemi yakından takip ediyor. İngilizlerin haber ajansı Reuters seçimlere ve Kemal Kılıçdaroğlu’na ilişkin önemli bir analiz yayınladı.

Daren Butler’in yaptığı analizde, “Kariyeri boyunca Erdoğan’ın gölgesi arkasında takılan muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi yeni bir yola sokmaya zamanının geldiğine ve 20 yıl boyunca siyaseti domine eden adamın yaptıklarının çoğunu geri almaya zamanının geldiğine inanıyor” denildi.

Seçimlerle ilgili ise, “Ülkenin modern tarihi için belki de en önemli seçim” yorumu yapılırken anketlerde Kılıçdaroğlu’nun az bir farkla önde olduğu da belirtildi. “Muhalefet bloğunun ekonomi programını değiştirme ve parlamenter sisteme geri dönme sözü veriyor ifadeleri kullanıldı.

Butler analizinin devamında “Birçokları Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ı yani ülkeyi en uzun süre yöneten lideri ve seçim kampanyasındaki karizması sayesinde düzinelerce seçim kazanan Erdoğan’ı yenebilme ihtimali olup olmadığını düşünüyor. Fakat analistler, Erdoğan’ın medya, adalet ve hükümetin rekor düzeydeki harcamalarına rağmen kaybetmeye hiç olmadığı kadar yakın olduğunu söylüyor” dedi.

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