Kılıçdaroğlu’ndan ‘Borsa’ çıkışı: 15 Mayıs günü soruşturma emri vereceğim

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Borsa İstanbul'da ‘manipülasyon’ iddiasını yeniden gündeme getirerek, “15 Mayıs günü Borsa'ya soruşturma emri vereceğim” dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Borsa’ çıkışı: 15 Mayıs günü soruşturma emri vereceğim

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Borsa İstanbul'da ‘manipülasyon yapıldığı’ iddiasını yeniden gündeme getirdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “15 Mayıs günü Borsa'ya soruşturma emri vereceğim" dedi.

“ÇALINANI TAHSİL EDECEĞİZ MANİPÜLATÖRLERDEN”

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Borsa’da vatandaşımızı soydular. Görülmemiş bir operasyona maruz kaldı küçük yatırımcı. Çok üzgünüm, uyarmaya çalışmıştım. Beni dinlemeyenler, alay edenler oldu. Canları sağ olsun. Çalınanı tahsil edeceğiz manipülatörlerden. 15 Mayıs günü Borsa'ya soruşturma emri vereceğim"

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NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, Borsa İstanbul’da ‘manipülasyon’ iddiasını ilk kez 18 Kasım 2022'de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile gündeme getirmiş ve, "Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız" demişti.

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