Kılıçdaroğlu SPK'nın önünde konuştu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, deprem afeti sırasında küçük yatırımcının soyulduğunu belirterek Sermaye Piyasası Kurulu önüne gitti. Kılıçdaroğlu, "Depremde bir can için mücadele ederken 380 bin tasarruf sahibinin afet sırasında soyulmasını kabul etmiyorum. SPK Başkanı istifa etsin” dedi.

Kılıçdaroğlu, SPK önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Deprem bölgesine gitmeden önce SPK'ya geleceğimi ve küçük tasarruf sahiplerinin nasıl zarar ettirildiğinin ayrıntılarını öğreneceğimi ifade etmiştim. Dün gece yarısı döndüm. Önce sayın başkan görüşecek diye aldılar, sonra sayın başkan görüşmekten imtina etti. Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Türkiye'de kimsenin soyulmasına izin vermek gibi bir geleneğimiz yok. Daha enkaz altında insanlar varken deprem bölgesinde yaşayan küçük tasarruf sahiplerinin soyulmasına asla izin veremem. Küçük yatırımcının deprem anında soyulmasını asla kabul etmiyorum. Başkan istifa et, açık söylüyorum. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası da gereğini yapsın. Soyguna izin vermeyeceğiz. Yeter ya, yeter artık ya. Bu ülkede herkes soyulacak mı? Seyirci kalmayacağız."