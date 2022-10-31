Kılıçdaroğlu'ndan Brezilya’da seçimleri kazanan Lula Da Silva'ya tebrik mesajı

Kılıçdaroğlu’nun Da Silva'yı etiketleyerek yaptığı sosyal medya paylaşımı şöyle:
“Brezilya'da gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerinde, otoriter ve kutuplaştırıcı siyasi anlayışa karşı; demokrasi, sosyal adalet ve geniş ittifak siyaset anlayışı ile seçimi kazanan Lula Da Silva’yı kutluyor, seçim sonuçlarının Brezilya halkına hayırlı olmasını diliyorum.”
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