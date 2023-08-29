Kılıçdaroğlu’ndan faiz çıkışı: Erdoğan daha çok tükürdüğünü yalayacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası çok sert faiz çıkışı geldi. Erdoğan’ı hedef alan Kılıçdaroğlu, “Daha çok tükürdüğünü yalayacak” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’ndan faiz çıkışı: Erdoğan daha çok tükürdüğünü yalayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, T24 yazarı Murat Sabuncu’nun sorularını yanıtladı.

Ekonomi yönetimi konusunda iktidarın yanlış politikalarına vurgu yapan Kılıçdaroğlu, “Seçimlerden önce bu konuda defalarca uyarılarda bulunduk. Nitekim seçimden bu yana her şey daha kötüye gitti. Çünkü devlet yönetiminde liyakati yok ederseniz, devlet yönetimi ile parti yönetimini bir tutup, iç içe geçirirseniz sonuç felaket olur… Bugün o felaketi yaşıyoruz. Ucube yönetim sistemiyle merkezi yönetimin borcu yaklaşık 6 kat arttı. Bu anormal artışın gerisinde iş bilmezlik, liyakatsizlik ve kötü yönetim var” dedi.

“DAHA ÇOK TÜKÜRDÜĞÜNÜ YALAYACAK”

Merkez Bankası’nın 750 baz puanlık faiz artışı kararını değerlendiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Burada bir hatırlatma yaparak başlayayım… Çok değil, daha seçimlerden hemen önce, 21 Nisan 2023’te, Erdoğan ne diyordu; ‘Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir.’ Peki, ne oldu? Merkez Bankası ‘fiyat istikrarını’ sağlamak amacıyla faizi artırdı. Düne kadar faizi düşürürken, Kuran’ı, ayetlerini, dini gerekçe gösteren, Erdoğan tükürdüğünü yaladı ve faiz artışına ‘Evet’ dedi… ‘Faiz sebep, enflasyon netice’ diyerek faizleri indirirken, özellikle sabit gelirlileri ve orta sınıfı görülmemiş bir enflasyon tsunamisiyle perişan etmişlerdi. Şimdi de ‘enflasyonla mücadele edeceğiz’ diyerek faizi yükseltirken, yine sabit gelirlileri ve orta sınıfı, yükselen borçlanma maliyetleri ve artan işsizlikle perişan edecekler. Yani faturayı hep sabit gelirlilere ve orta sınıfa kesiyorlar. Daha acı olanı ise enflasyonu o kadar yüksek seviyelere sıçrattılar ki, yaptıkları olağanüstü faiz artışı bile yetmiyor. Merkez Bankası’nın 2023 yıl sonu için beklediği enflasyon yüzde 58; 2024 yılsonu için beklediği enflasyon yüzde 33. Ama şu anda uyguladıkları faiz yüzde 25. Anlaşılan ilerleyen günlerde, Sayın Erdoğan daha çok tükürdüğünü yalayacak ve daha çok faiz artışları göreceğiz.”

“KKM'DEN NASIL KURTULACAKSINIZ?”

Eylül ayında açıklanacak Orta Vadeli Program’ın bir fırsat olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Geçtiğimiz günlerde söyledim. Bir kez daha söylüyorum. Eylül ayında açıklayacağınız Orta Vadeli Program bir fırsattır. Geçmişte olduğu gibi laf olsun diye TBMM’nin huzuruna bir Orta Vadeli Program getirmeyin. Güven uyandıracak bir programı ortaya koyun. Kur Korumalı Mevduat’tan nasıl kurtulacaksınız, bunun yol haritasını bu programla açıklayın. Aksi takdirde tarih ve millet huzurunda ağır vebal taşırsınız” ifadelerine yer verdi.

“İSTEYEN YARIŞA GİRER, HAK EDEN YARIŞI KAZANIR”

Kılıçdaroğlu, partisindeki ‘değişim’ talebi ve parti içindeki yarışa ilişkin de şu ifadelere yer verdi:

“Burası Cumhuriyet Halk Partisi. Burada ‘şunu destekleyenler’ ile ‘bunu destekleyenler’ diye bir yarış olmaz. Bizde yarış ‘bayrağı ben daha ileriye taşırım’ iddiasına sahip kişiler arasında olur. Demokrasi içerisinde, sevgi, saygı içerisinde olur. Bizi diğer partilerden ayıran da zaten budur. İsteyen yarışa girer, hak eden yarışı kazanır. Bu kadar net. Şu anda da kongre sürecimiz en demokratik şekilde ilerliyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçten daha güçlü, daha dinamik biçimde çıkarak yerel seçime girecektir.”

İlgili Haberler
Erdoğan’ın yüksek faiz artışına nasıl ikna edildiği ortaya çıktı. Kulislerden sızdı
Faiz artınca dolar 2 lira düşmüştü... Selçuk Geçer ahan da buraya yazıyorum dedi: Dolar için korkutan tahmin
Faiz kararının ardından dolar ve euro bugün de hareketli
Faiz kararının ardından dolar ve euro bugün de hareketli
Babacan'dan Erdoğan'a faiz çıkışı: Yanlışlarınızın bedelini milyonlar ödedi
Özgür Demirtaş faiz kararının Türkiye'nin geleceğini nasıl etkileyeceğini açıkladı
Şenol Babuşçu faiz artışındaki Mehmet Şimşek etkisini sordu
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
Son Haberler
Fatih Altaylı TOGG gerçeklerini tek tek açıkladı Güncel
Fatih Altaylı TOGG gerçeklerini tek tek açıkladı
Dayı ile yeğen arasındaki arazi kavgası kanlı bitti Güncel
Dayı ile yeğen arasındaki arazi kavgası kanlı bitti
Başpehlivan İsmail Balaban hayranıyla tartıştı: Sen beni satın mı aldın kardeşim Spor
Başpehlivan İsmail Balaban hayranıyla tartıştı: Sen beni satın mı aldın kardeşim
BM'den tüm ülkelere nükleer silah çağrısı Dünya
BM'den tüm ülkelere nükleer silah çağrısı
ABD'den Ukrayna'ya ilave askeri yardım Dünya
ABD'den Ukrayna'ya ilave askeri yardım
Malatya’da fay hattı üzerine maden kurulmasına izin verildi. Köylüler direniyor Güncel
Malatya’da fay hattı üzerine maden kurulmasına izin verildi. Köylüler direniyor
Paranın ilk basıldığı yerde fay hattı keşfedildi. Tarih yerle bir olabilir Güncel
Paranın ilk basıldığı yerde fay hattı keşfedildi. Tarih yerle bir olabilir