Özgür Demirtaş faiz kararının Türkiye'nin geleceğini nasıl etkileyeceğini açıkladı

Ekonomist ve akademisyen Özgür Demirtaş, bugün Merkez Bankası’nın aldığı faiz artırımı kararını değerlendirdi. X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımla Merkez Bankası'nın doğru kararını tebrik eden Demirtaş, "Bu kararlar benzer hızda ve kararlı şekilde sürmezse ekonomi düzlüğe çıkmaz aynı hatta daha büyük kötülükle devam eder" değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası, bugün aldığı kararla politika faizini 750 baz puan artırdı. Böylece politika faizi yüzde 17,5'tan yüzde 25'e yükseltilmiş oldu. Bahsi geçen 750 baz puanlık artış, iktidarın para politikasında tarihi bir değişiklik olarak yorumlandı.

Faiz kararı, piyasa beklentilerinin 3 kat üzerinde gerçekleşti ve TL'nin dolar karşısında değer kazanmasına neden oldu. Sabah saatlerinde 27 TL'nin üzerinde işlem gören dolar paritesi, kararın ardından 25 TL'ye kadar düştü.

"TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ BİTTİ"

Aylardır faizlerin artırılması gerektiğini söyleyen Özgür Demirtaş, bugün öğle saatlerinde yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın daha önce birçok kez söylediği "Türkiye Ekonomi Modeli"nin bittiğini söyledi, ardından Merkez Bankası'nı faiz artışı kararından dolayı tebrik etti.

"KENDİMİZ ETTİK, KENDİMİZ BULDUK"

Akşam saatlerinde başka bir paylaşım daha yapan Özgür Demirtaş, açıklamalarını genişleterek, TCMB'nin faiz kararının Türkiye'nin geleceğini nasıl etkileyeceğini anlattı.

Demirtaş şunları söyledi:

"Bugün Merkez Bankasının aldığı karar doğru yönde bir karardı. Samimi bir şekilde ve can-ı gönülden tebrik ettim. Ancak kimse her şey düzeldi sanmasın. Bu kararlar benzer hızda ve kararlı şekilde sürmezse ekonomi düzlüğe çıkmaz aynı hatta daha büyük kötülükle devam eder. Ülke olarak büyük zaman kaybettik.

Bu faiz artışı 2-3 yıl önce olsa, Dolar/TL çok daha düşük seviyede olacaktı, Enflasyon böylesine patlamayacaktı. Kendimiz ettik, kendimiz bulduk. Şimdi doğru karar alındı. Ama bu kararlar devam etmezse TL'de değer kaybı devam eder. Enflasyon hız kesse bile yüksek kalır. Aman! o yüzden doğrudan bir daha şaşmayalım. Çünkü hepimiz fakirleşiyoruz. Bu ülke hepimizin."