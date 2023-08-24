Şenol Babuşçu faiz artışındaki Mehmet Şimşek etkisini sordu

Merkez Bankası beklenen faiz kararını bugün açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkan karara göre; politika faizi, 750 baz puan artışla yüzde 17,5 seviyesinden yüzde 25’e yükseldi.
Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, PPK kararının ardından soyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in üzerine çekti.
Bakan Şimşek'in istifa ettiği iddialarını hatırlatan Babuşçu, PPK'nin faiz kararında Mehmet Şimşek'in etkisini sordu.
Babuşçu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Yaklaşık 15 gün önce Mehmet Şimşek'in "İstifa Etmesi" ( Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı) faiz kararında etkili oldu mu acaba?"