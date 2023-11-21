Kılıçdaroğlu'ndan kurultay sonrası yaşanan süreçle ilgili açıklama

CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sonrası yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay sonrası yaşanan süreçle ilgili açıklama

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım'daki 38. Olağan Kurultay'dan sonra basında yer alan bazı iddialarla ilgili açıklama yaptı.

CHP'deki Kurultay sonrası görevini Özgür Özel'e devreden Kılıçdaroğlu'ndan, ilk kez bir video paylaşımı geldi.

Kılıçdaroğlu, ''Muhakkak ki iftiralara yeltenen art niyetli gruplar olmuştur ya da olacaktır. Ama partimizi ve delegelerimizi kimsenin yıpratmasına izin vermem'' diye konuştu.

"KUMPASLARA YELTENEN ART NİYETLİ GRUPLAR OLMUŞTUR"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

''Sevgili Cumhuriyet Halk Partisi, ailem. Kurultayımızdan sonraki süreç üzerine birkaç şey söylemek istiyorum;

Gerek sosyal medya, gerekse televizyon programlarında partimizi ve delegelerimizi yıpratmak için, parti kültürümüzle asla bağdaşmayan çirkin iftiraları üzülerek takip ediyorum.

Muhakkak ki bu kumpaslara yeltenen art niyetli gruplar olmuştur ya da olacaktır.

Ama partimizi ve delegelerimizi kimsenin yıpratmasına asla izin vermem. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın''

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