Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’ndan enkaz devralmadık

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile dün yaptığı görüşmeye değinen Özel, "Anayasa Mahkemesi ile ilgili tartışmaları konuştuk, iç tüzükle ilgili meseleleri konuştuk, Meclis'in yapması gereken bazı işlerde ortaklaşabileceğimizi konuştuk" dedi.

AYM ile Yargıtay arasındaki krize ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, "Ben Adalet ve Kalkınma Partisi ile AYM’yi güçsüzleştirecek ve bu yargı krizini Erdoğan’ın gönlüne göre çözecek hiçbir işin içinde olmam. Ama örneğin infaz düzenlemesi ile bu tip katillerin böyle kolayca dışarı çıkmasına engel olacak şeylere de olumlu katkı sağlarız" diye konuştu.

Özel, şöyle devam etti:

"Anayasa Mahkemesi ile ilgili madde Cumhurbaşkanı'nın gözünde yok, o sayfayı yırttı attı. Eğer sen yırtıp atarsan, TBMM ile ilgili 80. maddeyi de yarın yırtıp atmayacağının bir garantisi yok."

"ANAYASA HAMLESİ DARBE GİRİŞİMİ"

Özel şöyle konuştu:

"Ben bu işe girerken zor bir işe giriştiğimi biliyordum. Hem yerel seçimlerde bir felaket yaşayabiliriz ve muhalefet dağılabilir. Türkiye'deki tek adam rejimi iyice sertleşebilir diyorduk. Düşündüğümüz gibi oldu, değişim bir umuda dönüştü. Kongre gerçekten çok olumlu bir havada geçti. Muhalefet toparlandıktan sonra iki tane hamle yaptılar. Büyük bir anayasa tartışması hamlesi. 'Anayasa kararlarına bile uymayız, Türkiye'de patron biziz. Tayyip Erdoğan ne diyorsa o olur. Onun atadığı hakimler ne diyorsa o olur' dediler. Bu bize karşı bir hamle. Anayasayı kaldırdığınızda bu darbe girişimi.

Cumhurbaşkanı birkaç gün suskundu sonra gördük ki Yargıtay'ın tavrını sahipleniyor, AYM'yi yok sayıyor. AYM ile ilgili madde cumhurbaşkanının gözünde yok, o sayfayı yırttı attı. O sayfayı sen yırtar atarsan, TBMM'yle ilgili 80. maddeyi de yarın yırtıp atmayacağının garantisi yok. O zaman benim ana muhalefet olarak varlığımı borçlu olduğum o sayfayı da yırtıp atacaksan, ben anayasanın bu sayfanın atılmasına ses çıkarmazsam yarın sıra bana gelir. Bu bir darbe girişimi."

"ERDOĞAN DARBENİN BAŞINA GEÇTİ"

"Bütün darbeler doğası gereğince iktidara yapılır. Herkes döner muhalefet ne diyor diye bakar. Ben o gece Meclis'i açalım dedim. Millet sandıkta yeni bir görev verene kadar ana muhalefet partisiyiz, hükümetin arkasında, darbenin karşısındayız dedim. Ben o gece de Yargıtay kararından sonra da gelin bu darbeye direnelim dedim" diyen Özel şöyle devam etti:

"Numan Bey önce 'olur' dedi, sonra baktı ki AKP'de bir şey var toplamadı. Çünkü birlikte olursak bir anlamı var o işin. Sonra Tayyip Erdoğan direnişin yanına geçmedi, darbenin başına geçti. O dedi ki 'AYM'ye haksız' ve Yargıtay'ı destekledi. Anayasanın o sayfasını yırttı attı. Bundan sonra biz direnmek zorundayız, sıra bize gelir. Tayyip Erdoğan darbenin başına geçtiği için biz direniyoruz."

"DİRENMEK DURUMUNDAYIZ, YOKSA SIRA BİZE GELİR"

Meclis'teki Adalet Nöbeti'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, "Bundan sonra direnmek durumundayız, yoksa sıra bize gelir. Biz sembolik bir şey yapıyoruz ama ben Meclis’e sahip çıkıyorum. Ne zamana kadar, eylemlilikte ikinci bir karar alana kadar. Biz bunu kamuoyuna duyurana kadar. Bu eylemlilik hem Türkiye hem dünya kamuoyunda bilinene kadar. Darbeye maruz kalan ülkeler uluslararası dayanışma isterler. Bu darbe girişiminin uluslararası olarak görülmesi Türkiye’yi şikâyet etmek değildir. Biz Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin anayasal düzenini askıya alma çabasını görünür kılıyoruz Meclis’te" dedi.

OGÜN SAMAST'IN TAHLİYESİ

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliye edilmesine tepki gösteren Özel, "Derinlerde başka bir yapı var ve 'biz günü gelir katilimize de sahip çıkarız' diyorlar. Kimse korkmasın, hepimiz Hrant'ız derken boşa söylenmiyordu. Biz öldürmekle bitmeyiz. Bundan sonra o derin yapı şunu bilsin, enselerindeyiz. Bundan sonra onlar bizimle değil, biz onlarla uğraşacağız. Bu devlette güvercin katillerine ve o katilin sırtını sıvazlayana, günü gelince serbest bırakana nefes aldırırsam namussuzum" diye konuştu.

YEREL SEÇİM ADAYLARI

Mart 2024'de gerçekleşecek yerel seçimlere ilişkin de konuşan Özel şu ifadeleri kullandı:

"İlk MYK'da adaylarımızı görevlendirdik. Pazartesi günü bize bir taslak getirecekler. Müzakere edip kararlaştırıp ilan edeceğiz. Kamuoyu araştırmalarıyla vatandaşın gönlünde olan başkanları tekrar aday göstereceğiz. Kongredeki tutum bizim için bir ölçüt değil. Kongrede karşımdaymış başarılıysa listede, kongrede yanımdaymış başarısızsa müsaade isteyeceğiz, başka yerde çalışırız. Tam olarak böyle yapacağız. Seçimden önce kimseye verilmiş belediye başkanlığı sözüm yok. İlk düğmeyi yanlış iliklersen CHP'de genel başkanlık yapamazsın. Kim belediye başkanı olacak sizin gibi ben de bilmiyorum ama yöntemi biliyorum."

"KILIÇDAROĞLU'NDAN ENKAZ DEVRALMADIK, BUNU SÖYLERSEM NANKÖRLÜK ETMİŞ OLURUM"

Özel, Küçükkaya'nın 'Kılıçdaroğlu' sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Kemal Bey bu partiye inanılmaz emek verdi. Bu partiye nezaketi getirdi ve bu partide çok önemli bir değişimi de gerçekleştirdi. Biz Kemal Bey'den enkaz devralmadık. Bunu söylersem nankörlük etmiş olurum. Kemal Bey'in yaptığı doğruları sürdürüp, Kemal Bey'in döneminde hep birlikte yapamadıklarımızı veya hep birlikte yaptığımız yanlışları düzeltirsek iktidar namzeti bir parti devraldık. Kemal Bey'e saygılı olmak hepimizin boynunun borcu. Özgür Bey çalışkan da Kemal Bey değil mi? İçimizdeki en çalışkanıydı. Ben bundan sonra kişisel olarak da ömür boyu kendisine hürmetimi sürdüreceğim. Türkiye siyasetine katkılar yapmaya devam etmesinin son derece değerli olduğunu düşünüyorum."

KILIÇDAROĞLU'NUN OFİS TUTMASI

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofis tutması hakkında da konuşan Özgür Özel, şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkan, bu binaya önceki genel başkan sıfatıyla önemli günlerde ya da kendi takdir ettiği zaman bizlerle görüşmek istediğinde bize katkı sağlar. Ama Kemal Bey'in eve çekilip kalması yerine Kemal Bey'in bir ofiste siyasi bir mücadele içinde değil ama Türkiye siyasetine önemli katkılar yapmaya devam etmesinin fevkalade önemli olduğunu düşünüyorum."