Kılıçdaroğlu'ndan ne istediğini açıkladı

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ Habertürk'te Eren Eğilmez'in konuğu oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Özdağ, seçim döneminde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında imzalanan protokolde ne talep ettiğini bir kez daha açıkladı. Özdağ'ın talepleriyle ilgili açıklamaları daha önce CHP tarafından yalanlanmıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan ne istediğini açıkladı

Özdağ katıldığı canlı yayında seçim döneminde Kılıçdaroğlu ile aralarında imzalanan protokolde neyi talep ettiklerini açıkladı.

Özdağ, "AKP'den İçişleri Bakanlığı talep eden Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'ndan biçki, dikiş, nakış kurslarının yönetimini talep etmiş olabilir mi? İçişleri Bakanlığı'nı, 2 bakanlığı ve MİT'i talep ettim" dedi.

Özdağ şunları söyledi:

"İÇİŞLERİ, İKİ BAKANLIK VE MİT'İ TALEP ETTİK"

CHP bizim çizgimize bu konuda son 15 günde geldi. 15 Mayıs'tan itibaren geldi. Sayın Kılıçdaroğlu beni 14'ü gece araması gerekirken 6 gün sonra aradı. 14 gün vardı zaten.

Protokolün hazırlanması, görüşülmesi, çalışılması son 3,5 günde oldu, imzalandı.

CHP Gençlik Kolları bir tweet atmış, sığınmacılar gitsin vs. diye. Ben de 'gençler gidecekler ben İçişleri Bakanı olarak imzalayacağım' dedim. O gün protokol imzalanacaktı.

Eğer Zafer Partisi, AK Parti ile yaptığı görüşmelerde İçişleri Bakanlığını talep etmişse şart olarak ve Anadolu Kalesi projesini talep etmişse, Kemal Kılıçdaroğu'nu desteklemek için biçki, dikiş, nakış kurslarını talep etmiş olabilir mi? Neyi talep ettik? Çok açık; İçişleri Bakanlığı.

Detaylara girmiyorum, iki bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı.

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