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Kılıçdaroğlu’ndan seccade özrü

Kılıçdaroğlu’ndan seccade özrü geldi. Kılıçdaroğlu açıklamasında, “Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm” dedi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 11:59
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Kılıçdaroğlu’ndan seccade özrü

Kılıçdaroğlu’ndan seccade özrü
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Editör: İsa Karaarslan

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması üzerine gündeme gelmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şu şekilde

“Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum.”

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması üzerine açıklama yayımlanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef alınması üzerine CHP'den bir açıklama gelmişti.

Açıklamada, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz" sözleri kullanılmıştı.

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