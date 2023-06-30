Türk bayrağını ayaklar altına aldılar. Kılıçdaroğlu seccadeye bastı diyenler buna ne diyecek

Editör: Murat Öztürk

Cumhurbaşkanlığı 14 Mayıs seçimleri öncesinde CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla basması tartışma konusu olmuştu. Kılıçdaroğlu birçok siyasetçi ve yayın organının hedefi haline gelmişti.

Fotoğraf çekimi sırasında seccadeye ayakkabıyla basan Kılıçdaroğlu, daha sonra "Samimi olarak üzgünüm" diyerek özür dilemişti.

Ancak Antalya Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam'ın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Semra Bekar'ın 5 Mayıs'ta Türk bayrağına basması konuşulmadı.

Kaymakam Hüseyin Çam'ın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Semra Bekar'ın okul ziyareti sırasında Türk bayrağı tasvirini çiğnemesi ise gündeme gelmedi.

Sosyal medya kullanıcıları, 5 Mayıs'ta çekilen görüntüleri paylaşarak, "Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basması kadar konuşulmadı" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU SECCADE ÖZRÜ

Kılıçdaroğlu''nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması üzerine gündeme olmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan konuyla ilgili açıklama gelmişti.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

“Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum.”

Kılıçdaroğlu'nun hedef alınması üzerine CHP'den bir açıklama gelmişti.

Açıklamada, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz" sözleri kullanılmıştı.