Kılıçdaroğlu’ndan Yargıtay’ın Gezi kararına tepki ‘Büyük bir utançtır’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay’ın Gezi Parkı davasında verdiği onama kararına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu’ndan Yargıtay’ın Gezi kararına tepki ‘Büyük bir utançtır’

Kılıçdaroğlu, kararı “büyük bir utanç” olarak nitelendirdi.

“Gezi Direnişi, Özgürlüğü Haykıran Gençlerin Gür Sesi”

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yargıtay, bir demokrasi mücadelesi olan Gezi Parkı Direnişinin, talimatla ‘suç’ gösterilmesi utancına ortaklık etmiştir. Unutulmamalıdır ki; Gezi direnişi, demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin gür sesidir. Bu sesi hiçbir güç kısamaz! Bu karar büyük bir utançtır!"

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Yargıtay 5 Sanığın Cezasını Onadı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 sanıklı Gezi Parkı davasında, Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku’ya verilen 18’er yıl hapis cezalarını onadı. Daire, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı hakkında verilen 18’er yıl hapis cezalarını ise bozdu. Dairenin kararında, bu sanıkların eylemlerinin, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” kapsamında olmadığına işaret edildi. Daire, mahkumiyet hükümlerini bozduğu sanıklar Yapıcı ile Altınay’ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.

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