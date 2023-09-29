Zafer Partisi'nden Can Atalay açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı avukat Sevdagül Tunçer, Yargıtay’ın TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği kararın Anayasa Mahkemesi’nden döneceğini savundu.

KAYNAK: ANKA
Zafer Partisi'nden Can Atalay açıklaması

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında, Osman Kavala ile Can Atalay'ın da arasında olduğu 5 sanığın mahkumiyetlerini onadı; 3 sanık hakkındaki hükümler bozuldu. Daire, mahkumiyet hükümlerini bozduğu sanıklardan Ayşe Mücella Yapıcı ile Ali Hakan Altınay'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı. Yargıtay’ın kararında, Can Atalay’ın işlediği suçun soruşturmasına vekil seçilmesinden önce başlandığı, Anayasa'nın 14. maddesinin de bu durumu dokunulmazlık kapsamı dışında tuttuğu savunuldu.sevdagulzafer.jpgZafer Partisi Basından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı avukat Sevdagül Tunçer, Atalay hakkındaki kararı değerlendirerek, “Can Atalay’ın yargılandığı suçun Anayasa’nın 14’üncü maddesi kapsamına girip girmediği konusunda, bir ceza kanunu hükmü bulunmadığı için bu konuda da yargı kararıyla bir sonuca varılamaz. Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin daha önceki kararları bu yönde. Gergerlioğlu ve Güven davalarında. Bunu kanunilik ilkesine aykırı bulmuştur” dedi.

"İHLAL KARARI VERİLECEK"

Tunçer, Atalay’ın Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru için hak ihlali kararının verileceğini savunarak, “Meclis Genel Kurulu’nda hakkında verilen kesin hüküm okunduktan sonra milletvekilliği düşürülecek ama böyle olsa dahi Anayasa Mahkemesi’nde bireysel başvuru davasında ihlal kararı verilecek ve milletvekilliği kendisine iade edilecek” dedi.

canatalay1.jpg"YÜZ BİNLERCE TÜRK GENCİ ORADAYDI"

Tunçer, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin de “2012 yılının 29 Ekim’inde Türk gençliğine TOMA’larla su sıkıldığı zamanlarda, 19 Mayıs’ların yasaklandığı zamanlarda, Türk gençlerinin içinde biriken milli direniş enerjisini ortaya çıkardığı bir eylemdi. Yüz binlerce Türk genci oradaydı. AKP’nin baskıcı ve yağmacı politikalarına karşı duran bu gençleri suçlu ilan edemeyiz. Ama ortada bir suçlu varsa da bunu AKP yargısı değil bağımsız yargı karar vermeli” diye konuştu.

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