Tayfun Kahraman'ın eşinden Yargıtay'ın gezi kararına tepki: Vera'ya ne diyeceğimi bilmiyorum

Yargıtay'ın verdiği kararla hapis cezası onanan Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'ı eşi Meriç Demir Kahraman, karara ilişkin açıklama yaptı. Kahraman, "Yine nefes alamıyoruz, yine çığlık atmak istiyoruz! Ve ben Vera'ya ne diyeceğimi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Tayfun Kahraman'ın eşinden Yargıtay'ın gezi kararına tepki: Vera'ya ne diyeceğimi bilmiyorum

Gezi Parkı davası kapsamında 25 Nisan 2022 tarihinde tutuklanarak cezaevine giren Şehir Plancısı Tayfun Kahraman'ın hakkında istenen 18 yıllık hapis cezası Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Yargıtay'ın kararına tepki gösterdi.

Demir Kahraman'ın yaptığı açıklama şöyle:

“YİNE NEFES ALAMIYORUZ”

"Herkes oradaydı! Hepimiz Gezi'deydik! Buramıza kadar gelmişti, nefes alamıyorduk, çığlık atmak istiyorduk, birbirinden farklı ama aynı derdi paylaşan milyonlardık! Bizim çocuklar dövüldü, bizim çocuklar yuhalatıldı, bizim çocuklar öldü!

Anlamadılar, dinlemediler, kulak ardı ettiler. Komplo teorileriyle eşim de dahil bir grup insanı tutsak aldılar. Şeytanlaştırmaya çalıştılar, her gün üstümüze geldiler, bu insanların bir ailesi var mı demediler, çocukları olduğunu düşünmediler! Bugün de eşim, meslektaşım Tayfun Kahraman'ın 18 yıl hapis cezasını onadılar. Milyonluk Gezi'nin faturasını 5 kişiye kestiler. Yine nefes alamıyoruz, yine çığlık atmak istiyoruz! Ve ben Vera'ya ne diyeceğimi bilmiyorum!

“GEZİ ONURUMUZDUR”

Arayan, soran herkese teşekkürler. Bu dava bitmedi. Adalet arayışımız bitmedi. Hepinize daha çok ihtiyacımız var bundan sonra, haklı çığlığımızı kimse susturamayacak Gezi onurumuzdur! Gezi yargılanamaz!"

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