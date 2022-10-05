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  • Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu

Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu

Gazeteci Latif Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, başörtüsü ile ilgili düzenlemeyi de içine alan sivil bir anayasa hazırlanmasını önerebileceğini söyledi.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 01:31
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Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu! Erdoğan ne açıklayacak?

Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
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CHP 26. Dönem Milletvekili Gülay Yedekci, tv100.com Yazarı Latif Şimşek, Ceza Hukukçusu Doç. Dr. Hasan Sınar ve Cem Küçük; Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik "Cumhurbaşkanımızın çarşamba günü yapacağı grup konuşması tarihi mücadelenin yeni aşaması olacak" sözleri programda masaya yatırıldı.

"SİVİL BİR ANAYASA HAZIRLANMASINI ÖNEREBİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın açıklayacağı konuyla ilgili Şimşek, "Sivil bir anayasanın şart olduğu yıllardır ortaya çıktı AK Parti ve MHP’de 2 yıldır hemen hemen bu konu üzerinde çalışıyor. Muhtemelen Cumhurbaşkanı yarın başörtüsü ile ilgili düzenlemeyi de içine alan sivil bir anayasa hazırlanmasını önerebilir." ifadelerini kullandı.

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Sinan
5.10.2022 08:03
He he biz de inandık, her yeri sansürle, sonra sivil kelimesini kullanın, seçime az kaldı, göreceksiniz bu numaraları yemediğimizi  
 
Kazım Çerçibaşlı
5.10.2022 08:00
Yapılacak hiç bir Anayasaya inanmıyorum. İDAM geri gelmelidir.  
 
Kavukçuoğlu
5.10.2022 07:59
Şimdiye kadar neden getirmemişler. CHP ortaya atınca mı akıllarına geldi. Benim eski partim MHP her şeye karşı oluyor ve anlamadım...  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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