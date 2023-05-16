Kılıçdaroğlu’nun en çok oy aldığı o ülkelerde oy kullanma süresi kısaltıldı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yüksek oy aldığı ABD, Kanada gibi ülkelerde oy verme süresinin 4 günden 2 güne düşürüldüğü ortaya çıktı. CHP, YSK’ya başvuracağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu’nun en çok oy aldığı o ülkelerde oy kullanma süresi kısaltıldı

14 Mayıs seçimleri geride kalırken gözler 28 Mayıs’ta yapılacak 2.tura çevrildi. Tarafların arasındaki oy oranlarının birbirine yakınlığı bir oyu bile çok değerli kılarken yurtdışında oy verme süreleriyle ilgili bir skandal ortaya çıktı.

OY VERME SÜRESİ 4 GÜNDEN 2 GÜNE DÜŞÜRÜLDÜ

TELE 1'in haberine göre, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yüksek oy oranına ulaştığı ABD, Kanada, Avustralya, Britanya, Japonya, Yeni Zelanda gibi ülkelerde, daha önce 4 gün olduğu belirtilen 2.tur oy verme süresi 2 güne düşürüldü.

Daha önce 20-24 Mayıs tarihleri olarak belirtilen oy verme tarihleri 20-21 Mayıs olarak güncellendi.

fwmxrsawaaa7apb.jpg

VAŞİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye’nin Vaşington Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada oy verme süresi 4 gün olarak değil 2 gün olarak belirtildi.

Açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) resmi kararı doğrultusunda yurt dışı seçmen kaydı bulunan vatandaşların, başkent Washington’daki büyükelçilik ile New York, Boston, Miami, Houston, Chicago ve Los Angeles’taki başkonsolosluklarda kurulacak sandıklarda, söz konusu tarihlerde, yerel saatle 08.00 – 22.00’de oy kullanabilecekleri belirtildi.

Açıklamada, ayrıca ilk tur seçimlerinde olduğu gibi, New York Başkonsolosluğu’na bağlı Long Island ve South Jersey’de yine aynı tarih ve saatlerde oy kullanılabileceği bildirildi.

fwmw6fixoaab-ew.jpg

YÜZÖLÇÜMÜ BÜYÜK ÜLKELERDE SANDIĞA GİTME KARARINI ETKİLEYEBİLİR

Reuters diplomasi muhabiri Hümeyra Pamuk da alınan bu kararın ardından yaptığı paylaşımda, “Özellikle ABD gibi mesafelerin uzak olduğu bir ülkede oy verme davranışını doğrudan etkileyebilecek, tuhaf bir karar. Birinci turda oy vermek için şehirden şehire saatlerce yol yapan insanlar var. İki güne nasıl sığdırılacak bu yolculuk? Mantıklı bir açıklama gören var mı?” diye sordu.

screenshot-3.png

KANADA’DA DA 2 GÜN

Türkiye’nin Ottawa Büyükelçiliği de benzer bir duyuru yaparak YSK kararıyla Kanada’da sadece 20-21 Mayıs’ta oy kullanılabileceğini söyledi. Kanada için de ilk sandık bilgilendirilmesinde tarihler 20-24 Mayıs olarak belirlenmişti. Avrupa ülkelerinde ise böyle bir düzenlemeye gidildiğine dair bir açıklama yapılmadı.

CHP’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin paylaşımda bulunan CHP’nin ABD temsilcisi Yurter Özcan “Sayın Genel Başkanımız’a çok yüksek oy çıkan ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelerde oy verme günlerinin kısaltılması ile ilgili YSK’ya bugün itiraz edeceğiz. Bilginize.” ifadelerini kullandı.

Özcan açıklamasında;

''Değerli dostlar, ABD’de Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yüzde 80.3 destek çıktı. Hepinize emekleriniz için teşekkür ederim. 2. Tur oy verme işlemleri bu haftasonu (20 ve 21 Mayıs’ta) yapılacak. Sizlerden tekrar güçlü bir katılım ve destek istiyorum. İyi ki varsınız…

ABD’de oy verme işleminin 5 günden 2 güne düşürülmesi ile ilgili itiraz konusunda CHP YSK Temsilcisi ile irtibata geçtim. Gelişmeleri haber vereceğim.

Sayın Genel Başkanımız’a çok yüksek oy çıkan ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelerde oy verme günlerinin kısaltılması ile ilgili YSK’ya bugün itiraz edeceğiz. Bilginize.''

screenshot-4-001.png

screenshot-5-001.png

screenshot-2-001.png

KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI

Resmi olmayan sonuçlara göre, ABD’de 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri için 51 bin kişi oy kullanırken, Kılıçdaroğlu bu oyların yüzde 80.38’ini aldı. Kılıçdaroğlu, Kanada’da kullanılan 21 bin 589 oyun ise yüzde 79,65’ini aldı.

screenshot-1-001.png

İlgili Haberler
YSK'dan yurt dışı seçim süresi kararı. CHP itiraz etmişti
Oğuzhan Uğur Sinan Oğan'a sorulan 2. tur sorusunu paylaştı. ‘Açık konuşacağım’ deyip cevapladı
AKP'nin gizli toplantılarında konuşulan Sinan Oğan planı sızdı
Seçim kabininden çıkan kadının Erdoğan’ı görünce umursamadığı anlar sosyal medyada gündem oldu
Mehmet Faraç Millet İttifakı içinde Erdoğan'a çalışan gazetecileri açıkladı
Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı Güncel
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı Güncel
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı Güncel
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı
Adana Demirspor geriden gelip kazandı Spor
Adana Demirspor geriden gelip kazandı
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması Dünya
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı