CHP Genel Başkanı olarak herkesin yakından tanıdığı Kemal Kılıçdaroğlu, her geçen sosyal medyada merak edilen biri. Uzun yıllardır devam ettirdiği CHP Genel Başkanlığı ile bilinen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kullanıcılar sosyal medyada pek çok araştırma yapmaya başladı.

Millet İttifakı'nın uzun süredir merak edilen adayı açıklandı. Buna göre; Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olarak seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi olacak.

Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nun ise geçmişi, özel hayatı ve ailesi merak ediliyordu.

Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun Selvi hanımla evlilik fotoğrafı ortaya çıktı.

Paylaşıma kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

İşte o fotoğraf:

KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Kemal Kılıçdaroğlu veya önceki adı ile Kemal Karabulut, 17 Aralık 1948 tarihinde Tunceli'nin Nazımiye ilçesinin Ballıca Köyü'nde dünyaya gelmiştir.

Alevi bir ailede doğmuş olan Kemal Kılıçdaroğlu, Kamer Bey ile Yemuş Hanım'ın 7 çocuğundan dördüncüsüdür.

Kendisinden 10 dakika önce Adil adındaki ikizi doğmuştur. Daha önce sahip oldukları Karabulut soyadı, köyde herkes aynı soyada sahip olduğundan babası tarafından değiştirilmiştir.

Kemal Kılıçdaroğlu, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde ortaöğrenime kadar okumuştur.

Selvi Kılıçdaroğlu ile 1974 yılından beri evlidir. 3 çocuk babasıdır.

Mal bildirimlerini 2003, 2005, 2007, 2009 ve 2010 yıllarında kamuoyuna açıklamıştır.

2010 itibariyle iki konut, bir arsa, üç kooperatif hissesi ve toplam 2.733 TL değerinde 8 tablo kendi adına kayıtlıdır.

İyi düzeyde Fransızca bilmektedir.