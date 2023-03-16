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Kılıçdaroğlu ezan okununca konuşmasına ara verdi. Erdoğan ise konuşmasına devam etmişti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yapıyor. Tam bu sırada ezan okunmaya başlanıyor. Peki Kılıçdaroğlu ne yapıyor. Sosyal Medyada bu görüntü paylaşılırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada ezan okunduğundaki görüntüsü konuldu.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 09:21
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Kılıçdaroğlu ezan okununca konuşmasına ara verdi. Erdoğan ne yapmıştı

Kılıçdaroğlu ezan okununca konuşmasına ara verdi. Erdoğan ise konuşmasına devam etmişti
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Sosyal medya kullanıcıları  liderlerin ezan okunduğunda nasıl davrandığını gösteren bir video paylaştı. O videonun ilk bölümünde Millet İttifakinın lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yapıyor. Tam bu sırada ezan okunmaya başlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasını cümleyi tamamlamadan kesiyor. 

Kemal Kılıçdaroğlu ezan bitene kadar konuşmaya başlamıyor. İşte sosyal medya kullanıcıları. Kılıçdaroğlu'nun videosunun arkasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntülerini koyup, paylaştılar. Görüntülerde Erdoğan, bisikletçilere ödül veriyor. Bu sırada ezan okunmaya başlıyor. Peki ne oluyor. İşte o anlar videodaki  görüntülerde. 

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