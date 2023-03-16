Kılıçdaroğlu ezan okununca konuşmasına ara verdi. Erdoğan ise konuşmasına devam etmişti

Sosyal medya kullanıcıları liderlerin ezan okunduğunda nasıl davrandığını gösteren bir video paylaştı. O videonun ilk bölümünde Millet İttifakinın lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yapıyor. Tam bu sırada ezan okunmaya başlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasını cümleyi tamamlamadan kesiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ezan bitene kadar konuşmaya başlamıyor. İşte sosyal medya kullanıcıları. Kılıçdaroğlu'nun videosunun arkasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntülerini koyup, paylaştılar. Görüntülerde Erdoğan, bisikletçilere ödül veriyor. Bu sırada ezan okunmaya başlıyor. Peki ne oluyor. İşte o anlar videodaki görüntülerde.