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Selvi Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyada ilk paylaşım. 'En çok sevdiğim fotoğraflarımızdan biri' diyerek paylaştı, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yanıt gecikmedi

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 02:12
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Selvi Kılıçdaroğlu sosyal medyada ilk paylaşımını yaptı. 'En çok sevdiğim fotoğraflarımızdan biri' diyerek paylaştı

Selvi Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyada ilk paylaşım. 'En çok sevdiğim fotoğraflarımızdan biri' diyerek paylaştı, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yanıt gecikmedi
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Instagram ve Twitter hesabı açtı.

Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarından ilk paylaşımını ise Kemal Kılıçdaroğlu ile Mayıs 2022’de Maltepe’de düzenlenen mitingde çekilmiş bir fotoğrafına yer vererek yaptı.

Selvi Kılıçdaroğlu paylaşımına “Kemal Bey ve ben. Son zamanlarda en çok sevdiğim fotoğraflarımızdan biri” notunu düştü.

Paylaşımı alıntılayan Kemal Kılıçdaroğlu ise eşine gülücük emojisiyle yanıt verdi.

Öte yandan Selvi Kılıçdaroğlu’nun, Twitter ve Instagram bio’suna ‘Çocukların Selvi Annesi’ diye yazdığı görüldü.

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