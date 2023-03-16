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Kılıçdaroğlu konuşurken sabote etmeye çalıştılar. Vatandaşlar 'Hükümet istifa' sloganları ile karşılık verdi

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu'yla birlikte sel felaketinin vurduğu Şanlıurfa'ya gitti. Burada Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında "Burası siyaset yeri değil, acımız var" diye bağıran protestoculara çevredeki yurttaşlardan "Hükümet istifa" sloganları ile tepki gösterdi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 03:35
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Vatandaşlar 'Hükümet istifa' sloganları ile karşılık verdi. Kılıçdaroğlu konuşurken sabote etmeye çalıştılar

Kılıçdaroğlu konuşurken sabote etmeye çalıştılar. Vatandaşlar 'Hükümet istifa' sloganları ile karşılık verdi
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu; Şanlıurfa’da sel bölgesini ziyaret etti.

Burada liderlerle birlikte açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu'nun konuşması esnasında bir grup, "Burası siyaset yeri değil, acımız var" şeklinde protestoda bulundu. Bunun üzerine liderleri izleyen yurttaşlar, grubu yuhaladı ve ardından “Hükümet istifa” sloganları attı.

"HÜKÜMET İSTİFA" KARŞILIĞI

Kılıçdaroğlu’nun protesto edilmesine karşılık, çevredeki diğer yurttaşlar da “Hükümet istifa” sloganları attı.

Gruba tepki gösteren bir kadın, "Daha aklınız başınıza gelmedi mi? Adam olsanız AK Parti’yi yuhalarsınız. Biz yıllarca AK Parti’ye çalıştık, bizi düşürdükleri hale bakın!" ifadelerini kullandı.

AKP GENÇLİK KOLLARI OLDUĞU İDDİASI

Öte yandan Kılıçdaroğlu, protestoya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Organize bir iş midir, yoksa vatandaşın doğal tepkisi midir, bilmiyorum. AK Parti Gençlik Kolları deniyor ama önemli değil gerçekten. Şunu net biliyorum ki, Millet İttifakının iktidarında protesto suç olmayacak. Eksik kalırsak, çekeceğiz vatandaşın tepkisini. Yetersiz kalırsak, istifa edecek yöneticiler. Biz gitmekte olan iktidara hiç benzemeyeceğiz. Sabırla, sükunetle eğileceğiz vatandaşımızın önünde. Belediyelerimiz sahada olacak, gerekeni yapacağız.”

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