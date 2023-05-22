Kılıçdaroğlu'nun gözünü oydular

Kayseri’de Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim çadırına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler saldırdı.

Kılıçdaroğlu'nun gözünü oydular

Kayseri’de Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim çadırına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler saldırdı.

Cumhurbaşkanlığı seçimine bir hafta kala, Kayseri’de Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim çadırına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler saldırdı. CHP, Kılıçdaroğlu'nun büyük afişinin, kesici aletlerle yırtıldığı saldırıya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Saldırının ardından seçim çadırına giden CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, saldırıyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP'li Genç, “Bu sabaha karşı Cumhuriyet Meydanı’nda mevcut bulunan seçim çadırımıza çirkin bir saldırıda bulunulmuştur. Haberimiz olduğu andan itibaren il başkanımız ile birlikte müdahil olduk ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu saldırıyı yapanları şiddetle kınıyor ve bir an önce emniyet güçlerince gereğinin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

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