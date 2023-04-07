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Son Dakika... CHP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı şüphesi. 4 kişi yakalandı

Son Dakika... İstanbul Valiliği CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki saldırı şüphesiyle ile ilgili 4 kişi yakalandığını açıkladı. Sanıklar ilk ifadelerinde sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla seyir halindeki araçtan silahla havaya ateş ettiğini söyledi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 17:31
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı şüphesi. 4 kişi yakalandı

Son Dakika... CHP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı şüphesi. 4 kişi yakalandı
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İstanbul Valiliği, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik silahlı saldırıya ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Yakalanan şüpheliler ifadelerinde, "E.D. isimli şahsın sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla seyir halindeki araçtan silahla havaya ateş ettiğini" söyledi.

Firari şüpheli E.D.’nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"6 Nisan 2023 Perşembe günü saat 04.00 sıralarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan, CHP İl Başkanlığı Binası civarında silahla ateş edilmesi olayının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda; Çevredeki Plaka Algılama ve Plaka Tanıma Sistemlerinden elde edilen kamera görüntüleri incelenmiş; olayda kullanılan 34 VLE … plakalı özel aracın (A.P) adlı şahıs adına tescilli olduğu belirlenmiştir.

Söz konusu araç ve çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan (A.P), (B.Ö), (A.Ö), ve (F.E.E.) adlı (4) şüpheli şahıs Esenyurt ilçesi Koza Mahallesinde yakalanmıştır.

Araçta yapılan aramada; (1) adet silah ile (15) adet fişek, şüpheli (F.E.E)’nin ikametinde yapılan aramada; (3.77) gr. uyuşturucu madde ve (1) adet hassas terazi ele geçirilmiştir."

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün Seyrantepe'de bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlendiğini bildirmişti.

Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir. Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

Sarıyer'de bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına saldırıyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun ikinci şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, yol kenarında 2 adet kovan bulunmuştur" denilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da "TEM otoyolu üzerinde CHP İstanbul İl Başkanlığı karşı istikametinde, havaya araç içerisinden birkaç el ateş ediliyor, binaya isabet yok, emniyetin kamera ve tespit çalışmaları devam ediyor" açıklamasını yapmıştı.

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