Son Dakika... Erzurum'da İmamoğlu'na taşlı saldırı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki Mitingi'ne taşlı saldırı düzenlendi.

Son Dakika... Erzurum'da İmamoğlu'na taşlı saldırı

Erzurum Havuzbaşı Meydanı'nda AKP'li Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs çekerek, mitingi engellemeye çalışmıştı. Protestolar üzerine geri adım atan belediye otobüsleri çekmişti.

Bunun üzerine saat 18.00'de mitingine başlayan İmamoğlu saldırıyla karşı karşıya kaldı. "Bize sevgi düşüyor" diyerek kimsenin tepki göstermemesini istedi. İmamoğlu, yapılan provakasyona karşı polislere seslenerek "Bunu seyreden polisler biz de seyrediyoruz. Bu şehrin valisi biz de sizi seyrediyoruz" dedi.

İmamoğlu, "Burada yaralanan vatandaşlar var siz seyrediyorsunuz. Erzurum Valisi, belediye başkanı insanları tahrik ediyorsunuz. Sizin hakkınızda suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.

İmamoğlu," Buradaki sulhü sağlayın ben şehir turuna devam ediyorum" dedi. İmamoğlu, saldırıya ilişkin olarak hakkınızda suç duyurusunda bulunacağı açıklamasını yaptı.

Bir yandan Millet İttifakı destekleyenler Hak hukuk adalet sloganı attı.

İBB CHP Grup Başkan Vekili Tarık Balyalı, Halk TV'de yaptığı açıklamada taş yağmuruna tutulduklarını söyledi.

Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da düzenlenen taşlı saldırıya Millet İttifakı liderlerinden ilk tepki Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.

temel-karamollaoglu-erzurum-tweet.jpg

İBB CHP Grup Başkan Vekili Tarık Balyalı, Halk TV'de yaptığı açıklamada taş yağmuruna tutulduklarını söyledi.

İBB Halk Ekmek Başkan Vekili Özgen Nama, Twitter'da bazı görüntüleri paylaşırken, "HÜDA PAR’lı ve MHP’li bir grubun saldırısı ve tacizi ile karşı karşıyayız" iddiasında bulundu. Polisin provokasyona yol açan kişilere engel olmadığı belirtiliyor.

ekran-goruntusu-2023-05-07-185807.jpg

imamoglu-tas.jpg

imamoglu-tas-2.jpg

imamoglu-tas-3.jpg

imamoglu-tas-4.jpg

imamoglu-tas-5.jpg

imamoglu-tas-6.jpg

İlgili Haberler
İmamoğlu'na Erzurum'da taşlı saldırı: Saldırı için toplandıkları bilinmiyor muydu?
Son Dakika... Ekrem İmamoğlu: Erzurum'u terk etmiyorum
Öne Çıkanlar
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
İmamoğlu'na Erzurum'da taşlı saldırı: Saldırı için toplandıkları bilinmiyor muydu? Siyaset
İmamoğlu'na Erzurum'da taşlı saldırı: Saldırı için toplandıkları bilinmiyor muydu?
Son Dakika... Ekrem İmamoğlu: Erzurum'u terk etmiyorum Siyaset
Son Dakika... Ekrem İmamoğlu: Erzurum'u terk etmiyorum
Giresun'da açılışı Batshuayi yaptı. Fenerbahçe öne geçti Spor
Giresun'da açılışı Batshuayi yaptı. Fenerbahçe öne geçti
İmamoğlu’na Erzurum’da taşlı saldırı: Millet İttifakı liderlerinden ardı ardına mesajlar Siyaset
İmamoğlu’na Erzurum’da taşlı saldırı: Millet İttifakı liderlerinden ardı ardına mesajlar
Galatasaray: Kara leke Spor
Galatasaray: Kara leke
Fenerbahçe'nin penaltı isyanı. Jesus 'topu dışarı atın' dedi Spor
Fenerbahçe'nin penaltı isyanı. Jesus 'topu dışarı atın' dedi
Rıza Çalımbay'dan Yatabare açıklaması: Maçın önüne geçti Spor
Rıza Çalımbay'dan Yatabare açıklaması: Maçın önüne geçti