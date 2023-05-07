Son Dakika... Erzurum'da İmamoğlu'na taşlı saldırı

Erzurum Havuzbaşı Meydanı'nda AKP'li Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs çekerek, mitingi engellemeye çalışmıştı. Protestolar üzerine geri adım atan belediye otobüsleri çekmişti.

Bunun üzerine saat 18.00'de mitingine başlayan İmamoğlu saldırıyla karşı karşıya kaldı. "Bize sevgi düşüyor" diyerek kimsenin tepki göstermemesini istedi. İmamoğlu, yapılan provakasyona karşı polislere seslenerek "Bunu seyreden polisler biz de seyrediyoruz. Bu şehrin valisi biz de sizi seyrediyoruz" dedi.

İmamoğlu, "Burada yaralanan vatandaşlar var siz seyrediyorsunuz. Erzurum Valisi, belediye başkanı insanları tahrik ediyorsunuz. Sizin hakkınızda suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.

İmamoğlu," Buradaki sulhü sağlayın ben şehir turuna devam ediyorum" dedi. İmamoğlu, saldırıya ilişkin olarak hakkınızda suç duyurusunda bulunacağı açıklamasını yaptı.

Bir yandan Millet İttifakı destekleyenler Hak hukuk adalet sloganı attı.

İBB CHP Grup Başkan Vekili Tarık Balyalı, Halk TV'de yaptığı açıklamada taş yağmuruna tutulduklarını söyledi.

Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da düzenlenen taşlı saldırıya Millet İttifakı liderlerinden ilk tepki Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.

İBB CHP Grup Başkan Vekili Tarık Balyalı, Halk TV'de yaptığı açıklamada taş yağmuruna tutulduklarını söyledi.

İBB Halk Ekmek Başkan Vekili Özgen Nama, Twitter'da bazı görüntüleri paylaşırken, "HÜDA PAR’lı ve MHP’li bir grubun saldırısı ve tacizi ile karşı karşıyayız" iddiasında bulundu. Polisin provokasyona yol açan kişilere engel olmadığı belirtiliyor.