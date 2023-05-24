Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan montaj videosu davası. 1 Milyon TL’lik davanın tazminatı şehit çocuklarına

Flaş... Flaş... Flaş... Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1 milyon TL'lik montaj davası açtığını duyurdu.

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan montaj videosu davası. 1 Milyon TL’lik davanın tazminatı şehit çocuklarına

Editör: Sami Gürel

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1 milyon TL'lik montaj davası açtığını duyurdu.

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Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince; Türk tarih ve kültürü ile özdeşleşmiş "Mertçe Mücadele" etik değerinden bihaber olan, Müfteriliği ise değer olarak benimseyip içselleştirmiş bulunan, Montajcıbaşından yani Erdoğan'dan; Montaj video sahtekârlıklarının hesabını sormak üzere davamızı açtık! Ancak bu kez Erdoğan’ın ederini gözetmedik! Kişiliğine biçilen değeri aşarak, 1 Milyon TL miktarlı olarak dava açma yoluna gittik: Şehitlerimizin çocuklarına eğitim bursu olarak dağıtılmak üzere....

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