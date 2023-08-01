-Kılıçdaroğlu’nun vârisi kim olacak?

Özgür Özel mi olacak?

Ekrem İmamoğlu mu olacak?

Gürsel Tekin mi olacak?

Kıdemli aday Gürsel Tekin’i arayarak sordum:

-“Genel Başkanlık yarışında son durum nedir?

Tekin dedi ki;

“Ben 13 yıldır genel başkanımın yol arkadaşıyım. Kimi zaman istifa ettim ayrı düştüm ama hiçbir gün adayım demedim.

3 yıl önce ise ne zaman ki genel başkanım Kılıçdaroğlu görevini bırakacağını ilan eder o zaman adaylığımı açıklarım dedim.

Bir milyon 350 bin kayıtlı üyesinden her biri genel başkanlık için adaylığını koyabilir.

Bugün genel başkan üzerinde kamuoyu baskısı had safhada.

Henüz, ‘kaptan gemiyi güvenli bir limana götürmekle yükümlüdür’ söylemi var ama ‘aday değilim’ söylemi yok.

O halde ben de üç yıldır olduğu gibi beklemedeyim…”

-Sordum: Görünürde 3 aday var kurultayda yarışacak. Sizinle dört olabilir... Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, “Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday göstereceğiz” dedi. Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 28 Mayıs sonrası adaylıklarını resmen açıklamadılar ama tavırları ve sözleri ile belli ki aday olacaklar. Bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tekin dedi ki;

“Her şey Sayın Kılıçdaroğlu’nun tavrına endeksli. Ben diğer adaylardan farklı düşünüyorum. Genel başkanımın aday olduğu yarışta benim aday olmam olmaz.

Şunu vurgulamam gerekli.

Genel Başkanlık yarışı söylemleri ile 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi yıpratılmamalı.”

-Sordum: Erdoğan’ın 3. kez adaylığına “Erdoğan’ı mağdur etmeyelim. Mağdur olursa kazanır” söylemi ile hiç karşı çıkmadınız ama Kemal Bey anayasa mağduru oldu. Bu tavır için ne düşünüyorsunuz?

Tekin dedi ki;

“Sizin 5 yıl verdiğiniz mücadeleyi gerek yazılarınızın hepsinden gerekse televizyon yayınlarında okudum, dinledim.

Yüzde yüz haklısınız.

Türkiye’nin kurucusu, demokrasinin savunucusu, hak hukuk yolunda Ankara’dan İstanbul’a elinde “Adalet “ pankartı ile yürüyen genel başkanı olan bir parti anayasanın açık ve net hükmüne sahip çıkamadı.

CHP, Anayasanın çiğnenmesine asla sessiz kalınmamalıydı.

Hele hele 6’lı Masa bu konuda hiçbir tavır koyamadı.

Okuma yazma bilen her vatandaş anayasayı okur ve Erdoğan’ın hukuken aday olamayacağını anlardı.

Türkiye’de seçim güvenliğini sağlamakla görevli Yüksek Seçim Kurulu anayasayı çiğniyorsa bu cumhurbaşkanlığı seçimi için güvenli demek doğru değil.”

Değerli okurlarım,

CHP Genel Başkanlığı için büyük yarış sürüyor.

Günün sorusu şudur:

-Kılıçdaroğlu’nun vârisi kim olacak?

Yanıtları şimdilik (!) şöyle sıralayalım:

1-Kemal Kılıçdaroğlu

2-Gürsel Tekin

3-Özgür Özel

4-Ekrem İmamoğlu

Geleceğin sorusu şudur:

İmamoğlu’nun siyasi yasağı CHP Genel Başkanlık yarışını nasıl etkiler?

-Aday olur seçilirse ve siyasi yasak yargı kararı ile kesinleşirse 2028’de yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı ya da milletvekili adayı olamaz.

14 Mayıs 2023’te seçilen CHP 28. dönem milletvekilleri Meclis’e siyasi yasakların kaldırılması için yasa teklifi verdiler mi? Hayır…

Bu durumda anlaşılan o ki CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen ya da Ekrem İmamoğlu için verilebilecek siyasi yasaklar CHP’nin umurunda bile değil…

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel’e de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na da soruyorum:

-Terör ve yüz kızartıcı suçlar hariç siyasi yasakların Türk Ceza Yasası’ndan çıkartılması için, demokrasimize sahip çıkmak için, yasa teklifi verecek misiniz?

-Erdoğan’a, “CHP senin için gereğini yaptı. Şimdi sıra sende haydi demokrasiye sahip çıkalım, siyasi yasaklar için yeni yasal düzenleme yapalım” diyecek misiniz?

Millet de bu yasağın kalkması için CHP’nin yanında olur.

Bana soracak olursanız derim ki;

-CHP anayasaya sahip çıkmadı ki Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi yasaklarının kaldırılmasına sahip çıksın…