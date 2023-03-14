Suriye sınırında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, sınırı kaçak geçişlere kapatıp Suriyelileri ve Afganları göndereceklerini açıkladı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye sınırında "Suriyeli kardeşlerimizi en geç iki yıl içinde kendi anavatanlarına göndereceğiz. İran sınırını açıp Türkiye'ye gelen Afganları da geldikleri ülkeye, yani İran'a iade edeceğiz" dedi ve ekledi: "Suriye'nin de, İran'ın da, Afganistan'ın da bilmesini isterim. Açık ve net söylüyoruz. Arkamızda gizli bir hesap yok."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da, Suriye sınırında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Arkamda gördüğünüz Suriye sınır. Bu necip milletin alnına kara bir leke sürmeden, ırkçı bir leke sürmeden Suriyeli kardeşlerimizi en geç iki yıl içinde kendi anavatanlarına göndereceğiz. Bunu herkesin bilmesini isterim. Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz ama aynı zamanda Türkiye'yi bu bölgenin en güçlü ülkesi haline getireceğiz" dedi.

"AFGANLARI GELDİKLERİ ÜLKEYE İADE EDECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "İran sınırını açıp Türkiye'ye gelen Afganları da geldikleri ülkeye, yani İran'a iade edeceğiz. Bunu Suriye'nin de, İran'ın da, Afganistan'ın da bilmesini isterim. Açık ve net söylüyoruz. Arkamızda gizli bir hesap yok. Hiçbir ülkeye, hiçbir yabancıya önyargımız yok. Ama biz kendi ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz. Kendi ülkemizin demokratik yapısının değişmesini istemiyoruz."

"SINIR KAPISI BİZİM NAMUSUMUZ OLACAK"

"Defalarca söyledim, bütün sınır kapılarında yazar; 'Hudut namustur' der" diyen Kılıçdaroğlu, "Hududun namus olmasının temel gerekçesi, egemenlik sınırlarımızın belirlendiği alandır hudut... O çizgilerin içinde kalan bizim egemenlik sınırlarımızdır. Egemenlik sınırlarımız da bizim namus borcumuzdur. Dolayısıyla yol geçen hanına dönen sınır kapılarımızı kesinlikle cumhurbaşkanlığımızda tam tersini yapacağım, sınır kapısı bizim namusumuz olacak. Hiç kimse elini kolunu sallayarak Türkiye'ye giremeyecek. Bunun da herkes tarafından bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI BİR PROJEYİ KOYACAĞIM MİLLETİMİZİN ÖNÜNE"

Kılıçdaroğlu, Suriye sınırında yaptığı açıklamaların ardından Twitter hesabından da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Sınırın sıfır noktasına geldim. Bir konuda kararlığımın devam etiğini milletime söylemek için geldim. Cumhurbaşkanlığımın 2 önemli hedefi var: Birincisi Suriyelileri vatanlarına kavuşturmak. İkincisi ise, İran üzerinden kaçak gelenleri, İran’a geri göndermek.

Sokak ve mahallelerimizi sahiplerine geri vermek zorundayız. Ancak bu Necip Milletimize de ırkçılık gibi bir leke sürmeyecek biçimde, hassas bir şekilde yapmak zorundayız. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Büyük ve uluslararası bir projeyi koyacağım milletimizin önüne.

Çalıştığımız programda hem sığınmacı işini çözmek hem de bu süreçte Türkiye için Akdeniz bölgesinde önemli bir siyasal liderlik rolü oluşturmak var. Milletimiz sabretsin, çok kısa sürede bilgilendireceğiz.

İkinci meselem, her türlü kaçak girişi durdurmak. Bize göre mesele çok basit: Sınırın güvenliği ulusal güvenliktir. Sınır güvenliği, egemen bir ulusun en temel ve gerekli sorumluluğudur. Sınırını koruyamayan egemen olamaz.

Özetle, Suriyeli misafirlerimizle 2 senede vedalaşacağız. Sınırı ise her türlü kaçak geçişe, cumhurbaşkanlığımın ilk haftasında kapatacağım."