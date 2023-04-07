7 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türk vatandaşlığı alan Afganlar Taliban'a desteğini açıkladı. Kaçak yollardan nasıl geldiklerini anlattılar

Türk vatandaşlığı alan Afganlar Taliban'a desteğini açıkladı. Kaçak yollardan nasıl geldiklerini anlattılar

Son günlerde İran sınırı üzerinden Afganistan'dan gelen kaçakların haberleri gündemdeyken, bir sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu. Afganlar, Taliban'ı beğendiklerini söylerken kaçak yollardan nasıl geldiklerini de anlattı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 17:55
Takip Et

Türk vatandaşlığı alan Afganlar Taliban'a desteğini açıkladı

Türk vatandaşlığı alan Afganlar Taliban'a desteğini açıkladı. Kaçak yollardan nasıl geldiklerini anlattılar
+
Aa
-

Vatandaş TV adlı sokak röportajı kanalında konuşan iki Afgan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'ye nasıl geldiklerini açıkça anlatmaları ise sınırların kontrolüne dair ciddi soru işaretleri oluşturdu. Röportajdan veren iki Afgan'dan birinin ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olması ve bunu röportaj sırasında göstermesi dikkat çekti. 

TALİBAN'A DESTEK ÇIKTILAR

Beş yıl önce Afganistan'dan kaçak yollarla geldiklerini belirten Afganlar, Taliban zamanında orada olmadıklarını ancak Taliban rejimini beğendiklerini ve desteklediklerini söyledi.

Taliban zulüm etmiyor mu sorusuna ise, Taliban çok güzel adam yanıtı verildi.

12.500 LİRA MAAŞ

Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri olan kaçakların sözleri ise dikkat çekiciydi. İstanbul Kadıköy'deki bir restoranda çalıştıklarını söyleyen iki Afgan, 12.500 lira aldıklarını belirtti. 

"TAYYİP ERDOĞAN'I SEVİYORUZ"

Röportajı yapan sunucunun Türkiye'nin gidişinden ve ekonomisinden memnun musunuz sorusuna, ise ülkenin durumunun iyi olduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sevdiklerini, çok güzel adam olduğu yanıtını verdiler.

NASIL GELDİKLERİNİ ANLATIP, KİMLİK GÖSTERDİ

Türkiye'ye 5 yıl önce kaçak yollarla Van - Diyarbakır tarafından geldiklerini, daha sonra Ankara üzerinden de İstanbul'a geçtiklerini belirten Afganlardan birinin ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını göstermesi dikkat çekti.

Kaçaklar, sınırda kontrol olmuyor mu sorusuna ise bazı zamanlar olduğu bazı zamanlar olmadığı yanıtını verirken, "bir şekilde" sınırı geçtiklerini söyledi. Kışın ise hava koşulları sebebiyle zor olduğuna belirttiler.

Sunucunu bazı kaçakların Tiktok çekerek geçtiğini hatırlatması üzerine, kaçaklardan biri onların rahat geçtiğini söyledi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
1
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
2
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
3
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
4
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Willian Arao özür diledi
5
﻿Willian Arao özür diledi
﻿Willian Arao özür diledi
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
6
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
7
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
﻿Kemal Kılıç: Ligde kalma umutlarımız imkansıza yakın
﻿Kemal Kılıç: Ligde kalma umutlarımız imkansıza yakın
﻿Kemal Kılıç: Ligde kalma umutlarımız imkansıza yakın
﻿Bursa'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti
﻿Bursa'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti
﻿Bursa'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti
﻿Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kadrosu belli oldu
﻿Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kadrosu belli oldu
﻿Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kadrosu belli oldu
﻿Guardiola neden hiç kovulmadığının sırrını açıkladı
﻿Guardiola neden hiç kovulmadığının sırrını açıkladı
﻿Guardiola neden hiç kovulmadığının sırrını açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.