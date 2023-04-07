Türk vatandaşlığı alan Afganlar Taliban'a desteğini açıkladı. Kaçak yollardan nasıl geldiklerini anlattılar

Vatandaş TV adlı sokak röportajı kanalında konuşan iki Afgan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'ye nasıl geldiklerini açıkça anlatmaları ise sınırların kontrolüne dair ciddi soru işaretleri oluşturdu. Röportajdan veren iki Afgan'dan birinin ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olması ve bunu röportaj sırasında göstermesi dikkat çekti.

TALİBAN'A DESTEK ÇIKTILAR

Beş yıl önce Afganistan'dan kaçak yollarla geldiklerini belirten Afganlar, Taliban zamanında orada olmadıklarını ancak Taliban rejimini beğendiklerini ve desteklediklerini söyledi.

Taliban zulüm etmiyor mu sorusuna ise, Taliban çok güzel adam yanıtı verildi.

12.500 LİRA MAAŞ

Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri olan kaçakların sözleri ise dikkat çekiciydi. İstanbul Kadıköy'deki bir restoranda çalıştıklarını söyleyen iki Afgan, 12.500 lira aldıklarını belirtti.

"TAYYİP ERDOĞAN'I SEVİYORUZ"

Röportajı yapan sunucunun Türkiye'nin gidişinden ve ekonomisinden memnun musunuz sorusuna, ise ülkenin durumunun iyi olduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sevdiklerini, çok güzel adam olduğu yanıtını verdiler.

NASIL GELDİKLERİNİ ANLATIP, KİMLİK GÖSTERDİ

Türkiye'ye 5 yıl önce kaçak yollarla Van - Diyarbakır tarafından geldiklerini, daha sonra Ankara üzerinden de İstanbul'a geçtiklerini belirten Afganlardan birinin ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını göstermesi dikkat çekti.

Kaçaklar, sınırda kontrol olmuyor mu sorusuna ise bazı zamanlar olduğu bazı zamanlar olmadığı yanıtını verirken, "bir şekilde" sınırı geçtiklerini söyledi. Kışın ise hava koşulları sebebiyle zor olduğuna belirttiler.

Sunucunu bazı kaçakların Tiktok çekerek geçtiğini hatırlatması üzerine, kaçaklardan biri onların rahat geçtiğini söyledi.