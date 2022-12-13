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Kilis SYDV 12 işçi alacak

Kilis Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere 12 işçi alacak. Son başvuru tarihi 16 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 14:58
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Kilis Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı, 12 temizlik personeli alacak

Kilis SYDV 12 işçi alacak
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İŞKUR'un web sitesinde yayınlanan ilana göre, Kilis Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesine temizlik personeli olmak üzere 12 işçi alacağını açıkladı. Son başvuru tarihi 16 aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2- Temizlik hizmeti esnasında çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak; (Sağlık raporu ile belgelendirilecek)
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak;
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar (FETÖ/PDY, DHKPC,DAEŞ,PKK, YPG vb terör örgütleri ile irtibatı, iltisakı bulunmamak), Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikåp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5- Başvuru tarihinde 25-45 yaş arasında olmak;
6- En az lise mezunu olmak; (Yeterli sayıda lise mezunu kişi müracatı olmaması halinde, sırasıyla
ortaokul ve ilkokul mezunları değerlendirilecektir.)
7- Ev Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Hijyen Eğitimi sertifikalarından birine sahip olmak.
(Yeterli sayıda sertifikalı kişi müracatı olmaması halinde, sertifikasız başvurular değerlendirilecektir.)
8- Son 1 (Bir) yıldır kesintisiz olarak Kilis II merkezinde ikamet ediyor olmak,

BASVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvuru Formu (Kilis Sos. Yard. Daya. Vakfı'ndan temin edilecek)
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3- Son 1 (Bir) yıldır Kilis İli merkez ilçesinde ikamet ettiğini gösterir yerleşim yeri belgesi
4- Ev Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Hijyen Eğitimi sertifikası (Varsa tercih sebebidir)
5- Mezuniyet Belgesi
6- Adli Sicil Kaydı
7- Çalışmasına engel bir durum olmadığını gösterir Sağlık Raporu

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