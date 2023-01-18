İşte kilo verdiren yağ yakıcı o meyveler

Meyvenin en büyük avantajlarından biri önemli miktarda çözünür ve çözünmez diyet lifi içermeleridir. Lif, bağırsak geçişine yardımcı olmanın yanı sıra, daha uzun süreli tokluk hissine sahip olmak ve gıda alımını düzenlemek için mükemmeldir. Ayrıca, kan şekeri ve kan kolesterol seviyelerini düzenlerler. Bu nedenle yüksek diyet lifi içeriği ile meyveler, kilo vermek için diyette yer alır.



Kilo vermek için meyve tüketmenin bazı avantajları vardır. Meyveler, güzel renklerinin ve eşsiz tatlarının ötesinde vücut için gerekli birçok madde içerir. Meyvelerin en büyük özelliklerinden biri de kuşkusuz fruktoz içeriği. Meyvelere hoş ve tatlı tadı veren o. Bu nedenle, meyveler yemekten zevk almanın harika bir yoludur.

Fruktoz, önemli bir tatlandırma gücüne ve şekerinkinden çok daha düşük bir glisemik indekse sahiptir ve bu, liflerin varlığı ile daha da güçlenir. Meyveler sabit enerji sağlar ve çoğu tatlı üründe olduğu gibi kan şekerinde ani yükselmeler oluşturmaz.

GEREKLİ VİTAMİN VE MİNERALLERİ SAĞLIYORLAR

Antioksidanlar, vücuttaki hücresel oksidasyona ve hücrelerin erken yaşlanmasına karşı savaşmaya yardımcı olur. Tüm meyveler az veya çok miktarda polifenoller, pigmentler ve C vitamini gibi antioksidanlar içerir. Ayrıca metabolizmayı, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve yağ yakımıne tetiklemek için mükemmeldirler.

Meyveler, vücudun işleyişi ve metabolizma için gerekli olan çeşitli vitamin ve minerallerin kaynaklarıdır. Bu zenginlik, mevsimsel ve olgun meyveleri tükettiğinizde, besin yüklerinin en yüksek olduğu dönem olduğu için daha da önemlidir. Sonuç olarak beslenme dengesine, vitamin ve mineral ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunurlar.

Kilo vermek için en iyi 8 yağ yakıcı meyve

Bazı meyveler, onlara üstün zayıflama özellikleri veren lif ve antioksidanlar açısından özellikle zengindir.

Elma

Sağlık için binlerce yararı olan meyveler söz konusu olduğunda elmalar ön plana çıkıyor. Düşük kalorili ve şekerli, göbek yağlarını yakmaya yardımcı olabilecek flavonoidler ve liflerle doludurlar. Elmalar, yavaş yavaş parçalanan ve tokluğu artıran pektin içerirler. Bu yağ yakıcı meyve ayrıca B ve C vitaminleri, antioksidanlar ve enerji artırıcı mineraller içerir.

Çilek

Her zayıflama diyetinin olmazsa olmazı çilekler tabaklarımıza renk katıyor. Lezzetli ve düşük kalorili çilekler 100 gramlarında sadece 33 kalori içeriyor. Bu küçük yağ yakan meyveler çok yönlüdür ve tek başlarına yenilebilecekleri gibi, salataların yanı sıra zayıflama smoothie'lerinde de kullanılabilirler.

Kivi

Doğal olarak sindirime yardımcı olan kivi, etkili ve kalıcı kilo kaybına katkıda bulunur. Kivi, özellikleri vücuttaki proteinleri parçalamaya yardımcı olan ve ayrıca irritabl bağırsak sendromu olan insanlara da yardımcı olabilecek aktinidain adı verilen bir enzim içerir. Kivi meyvesinin diğer faydaları arasında kalp sağlığını iyileştirme, tromboz riskini azaltma, uyku bozukluklarını hafifletme ve daha fazlası yer alır.

Ananas

Ananas lif içeriği sayesinde karın bölgesindeki yağın azalmasına yardımcı olur ve iltihap önleyici özellikleri proteinleri metabolize ederek göbek yağını azaltmaya yardımcı olan bromelain enzimi içerir.

Karpuz

Bazı insanlar karpuzun şişmanlattığına inanır ama durum hiç de öyle değil. Yüzde 94 su ve sıfıra yakın kalori içeriğinden oluşan karpuz kalori yakmaya yardımcı olur. Bu yüzden daha fazla beklemeyin ve göbek yağlarına veda etmek için meyve sularına ve zayıflama smoothie'lerinize ekleyin.

Avokado

Yapılan araştırmalar, günlük avokado tüketiminin obez ve aşırı kilolu kadınlarda göbek yağını azalttığını gösteriyor. Avokado, yağ oranı yüksek meyveler listesinin başında ancak aynı zamanda yağ yakan meyvelerin de başında yer alıyor. Nasıl mı? Avokado oldukça yüksek miktarda vücut için sağlıklı tekli doymamış yağlar içerir. Bu etli meyve, yağın enerjiye dönüştürülme hızına katkıda bulunur ve bu da metabolizmayı hızlandırır. Avokado ayrıca tokluğu artırır ve gereksiz atıştırmalıkları önler.

Greyfurt

Greyfurtun sağlığa faydalarının bilim tarafından kanıtlandığını ve tüketebileceğiniz en sağlıklı narenciyelerden biri olduğunu biliyor muydunuz? Bazı uzmanlara göre bu meyve, diyette ciddi değişiklikler yapmaya gerek kalmadan kilo vermeyi hızlandırabiliyor. Yüksek su içeriği ve yağ yakan enzimler göz önüne alındığında, greyfurt vücudu arındırır, tokluk ve kilo kaybını destekler. Greyfurt suyu bazı yaygın ilaçlarla etkileşime girebilir, bu yüzden yağ yakan bu meyveyi diyetinize eklemeden önce doktorunuza danışmalısınız.

Nar

Yapılan araştırmalara göre narda bulunan güçlü antioksidanlar olan polifenoller metabolizmayı hızlandırmaya ve vücudun toksinlerden kurtulmasına yardımcı olur. Ayrıca, bu göbek yağı yakıcı meyve iştahı ve tatlı krizlerini azaltır.