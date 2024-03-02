Kilo vermenin bir sırrı daha ortaya çıktı

Uyku, sağlıklı bir yaşamın ve ideal bir kilonun önemli bir parçasıdır. Uzmanlar, uyku kalitesi ve süresinin kilo verme sürecini etkilediğini belirtiyor.

Bilimsel araştırmalara göre, yeterli uyumayan kişiler, günde ortalama 220 kalori fazla alıyor. Bu da zamanla kilo artışına yol açıyor.

Dolayısıyla, “uyku kilo verdirir mi?” sorusunun yanıtı “hayır” ama “uyku kilo aldırır mı?” sorusunun yanıtı “evet” oluyor.

Uyku sırasında vücudumuzda hormonlar salgılanır. Bu hormonlar, metabolizmamızı, iştahımızı ve enerji seviyemizi düzenler.

Uyku kalitesi ve süresi, bu hormonların dengesini de etkiler. İyi bir uyku, vücudumuzun kalori yakmasını ve kas yapmasını sağlar. Ayrıca, uykusuzluk stres ve kaygıyı artırır. Bu da yeme davranışlarımızı olumsuz yönde etkiler.

Beslenme uzmanları, uyku alışkanlıklarının kilo verme üzerindeki etkisine dikkat çekiyor.

Bir müşterilerinin, her gün 1,5 saat daha fazla uyuyarak, 5 kilo verdiğini söylüyorlar.

Aynı uzmanlar, kilo vermek isteyenlere, uyku düzenlerini iyileştirmelerini, sağlıklı beslenmelerini ve egzersiz yapmalarını tavsiye ediyorlar.

Beyaz şeker, beyaz un, beyaz ekmek, süt ve süt ürünleri gibi işlenmiş gıdalardan uzak durmak da kilo vermede yardımcı olur. Bu gıdalar, kan şekeri seviyesini yükseltir ve yağ depolanmasını artırır.

Sonuç olarak, uyku ve kilo arasında yakın bir ilişki vardır. Uyku kalitesi ve süresi, kilo verme sürecini hızlandırır veya yavaşlatır.

Uzmanlar, 7-8 saatlik kesintisiz ve kaliteli bir uyku için, mavi ışık yaymayan bir ortamda uyumayı öneriyorlar.